¡Ö¤É¡¢¤É¡¢¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸⁉¡×ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡¢¿Íµ¤YouTuber¤È¤ÎàÀÖÍç¡¹Îø¥Ð¥Êá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤Êµ¤¤µ¤¯¤ÊÊý¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÅù¿ÈÂç¤ÎÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢¤ª¼ò°û¤ó¤À¤êÎø¥Ð¥Ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×
¡Ö¥ª¡¼¥é¤ò´¶¤¸¤¿ÍÌ¾¿Í¤Ï°½Ìî¹ä¤µ¤ó¡×
¡¡YouTuber¤ÇTikToker¤Î¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¡×¤¬¸ø¼°YouTube¤ò¹¹¿·¡£YouTube½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¶¥±ËÁª¼ê¡¦ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¤È¤ÎàÃçÎÉ¤·ÀÖÍç¡¹Æ°²èá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓ¹¾¤¬¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À»þ¤ÎÍÍ»Ò¡¢Îø¥Ð¥Ê¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¥È¡¼¥¯¡£ÃÓ¹¾¤Î¼ê¤äÂ¤Î¿å¤«¤¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÓ¹¾¤Ï¹¥¤¤Ê¾ù¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ò¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹¥¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°½Ìî¹ä¤µ¤ó¡×¤È¡¢Ì¾Á°¤ò¾å¤²¤Æµ¤¤µ¤¯¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ë¡ÖÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¤Á¤ã¤ó¤³¤ó¤Êµ¤¤µ¤¯¤Ê¤Î¹¥¤¡×¡Ö¤¨¡ª¡©¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¡ª¡©ÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤ºÇ¹â¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÅù¿ÈÂç¤ÎÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢¤ª¼ò°û¤ó¤À¤êÎø¥Ð¥Ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡ÖÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Êµ¤¤µ¤¯¤ÊÊý¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÀ¨¤¯µ¤¤µ¤¯¤Ç¾þ¤ê¤Ãµ¤¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¡×¡Ö¤É¡¢¤É¡¢¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¡ª¡©¡©¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£