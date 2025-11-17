¡Ö¿ïÊ¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×7ºÐ¤ÇÎëÌÚÊ¡¤ÈºÇÇ¯¾¯MC¡Ä21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¤Îà·ãÊÑáÀ®Ä¹»Ñ¤ËSNS¶Ã¤¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÊý¤¬¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×
¶âÈ±¤Ç¼«»£¤ê¤ò
¡¡¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤»ÒÌò¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿½÷Í¥¤¬à¥¤¥á¡¼¥¸°ìÊÑá¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½ãÎõ¸æ±àºÂ½éºÂÄ¹¸ø±é¡¡ËÜÆü½éÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÃ«²Ö²»(21)¡£¥Õ¥ê¥ëÉÕ¤¤Î¹õ¿§¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡¢¶âÈ±¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öº£¤â¤â¤Á¤í¤ó²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö´é¤ÏËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ±Íö¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤â¤Ë¿ïÊ¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö»ÒÌò½Ð¿È¥¿¥ì¥ó¥È¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤¿ÌÜÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÊý¤¬¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Ã«¤Ï2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¾Á°¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿½÷¿À¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¡¢µã¤¤Î±éµ»¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£12Ç¯4·î¤«¤é»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Öbe¥Ý¥ó¥¥Ã¥¡¼¥º¡×(BS¥Õ¥¸)¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÊ¡¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÌ³¤á¤¿¡£