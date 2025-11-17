カレー×ツナマヨで子供ウケも、コスパも最強『厚揚げのツナマヨ詰め』お弁当にも！

コスパ抜群の厚揚げにツナマヨをたっぷり詰めてこんがり焼けば、ボリューム満点のメインおかずに。カレーの香りがふわっと広がり、こどもウケもばっちりです。

おいしさも手軽さも相まって、きっとリピートしたくなります♪

『厚揚げのツナカレーマヨ詰め』のレシピ

材料（2人分）

厚揚げ……2枚（約300g）

ツナ缶詰（70g入り）……1缶

サラダ菜の葉……4枚

〈A〉

マヨネーズ……大さじ1

カレー粉……小さじ1

塩……少々

粗びき黒こしょう……少々

サラダ油……大さじ1/2

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1）ツナは缶汁をきってボールに入れ、〈A〉を加えて混ぜ合わせ、ツナカレーマヨを作る。厚揚げは縦半分に切り、切り口の中心に切り込みを入れてポケット状にする。厚揚げの切り口にツナカレーマヨを等分に詰める。

おいしく作るコツ

ツナカレーマヨはスプーンなどで押しつけるようにして厚揚げの切れ目に詰めます。こうすることで焼いている間にこぼれ落ちにくくなります。

（2） フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）を並べ入れる。2分ほど焼き、かるく焼き色がついたら上下を返し、2分ほど焼く。サラダ菜とともに器に盛り、粗びき黒こしょうをふる。

こんがり香ばしい厚揚げににんまり。カレーの香りとツナマヨのうまみがあとを引くおいしさです。手に入りやすい材料で、こんなに満足できるなんて……ぜひお試しあれ！

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）