10人組メンズアイドルグループ「XP!A（クロスピア）」のメンバー・うとさんが2025年11月16日、Xでメンバーの誕生日を祝う「生誕」イベントをめぐる思いを投稿し、波紋を広げている。

「生誕くらい主役を立てろ、〇ね」

XP!Aは、前身となるグループ「ベアードアード」の後続グループとして、24年7月30日に始動したアイドルグループだ。

賛否を呼んでいるのは、うとさんによるアイドルの誕生日を祝う「生誕」イベントでのペンライトに関する投稿だった。

うとさんは「生誕くらい主役を立てろ、〇ね」（原文ママ）とし、怒りをあらわにした。

メンバーごとに担当カラーがあてがわれているアイドルグループの場合、誕生日を迎えるメンバーを祝う特別な「生誕イベント」では、楽曲のパフォーマンス中や集合写真などで、ペンライトの色を主役となるメンバーのものに合わせることが通例となっている。

しかし、中には自分の「推し」の色に合わせたままにするファンもおり、ファンの間でも度々議論の的となっていた。

同日にはメンバー・はくさんの生誕イベント「妖異幻怪-逢魔ノ刻にて、我は妖と契りを交わす-」が行われており、グループ公式が公開したイベント報告の投稿には、ライブ会場で撮影された集合写真が添えられていた。会場のファンが掲げたペンライトの色は、はくさんのメンバーカラーである緑色が多い一方、一部白や黄色、赤色のものもあった。

「なんで写真撮影の数分間生誕の主役の人の色に変えないの？」

うとさんの投稿には、「これ昔からめっちゃ思ってた。他のメンバーの生誕ですら自我強い人間本当になんなん？ となる」「ほんまにそれなんよなー。歌い手とかでもあるけどなんで写真撮影の数分間生誕の主役の人の色に変えないの？ 単色のペンラなら消すか下に隠すかできるのに」など、共感の声が相次いだ。

一方で、「悪意ない場合が多いと思うねんなーー慣れてなかったりライブのアドレナリンで現実、とっさにそこまで考えられへんくてギリギリで気付くこと何回もあったし」「大人、しかもアイドルって職業してる人が伏字でしねとか悪口言ってんのマジでやばい」などとする指摘もある。

「年に1回の生誕だしその人が辞めたら来年はないんだよ」

うとさんはその後、「別に俺は嫌われてもいいし俺の生誕は白1色じゃなくていいから次からそうしてくれたらいいよ！ 論点ズレてる人達は向いてない！ 論外！」などと投稿するも、のちに削除。

投稿した理由について、「てか1年半やってきてずっと思ってたから言っただけなんだよ、最初は俺だって生誕の度に色名指ししてまで注意したよ、でも変わらないからSNSで言ってんの、年に1回の生誕だしその人が辞めたら来年はないんだよ」としている。

なお、リーダーのなめさんは17日、「メンズアイドル現場の生誕の時は単色とカラチェンの2本持って言ってライブ中は推しの色振って集合写真の時はカラチェン使うのが一番おすすめだよー！」と投稿。

「生誕現場の今日が初めてでルールわからないって方も今後きっといると思うから生誕現場の時はもっとわかりやすく伝えるねー！」とした。

メンバーのけんさんも、「生誕の集合写真では、生誕メンバーカラーにするか、難しい場合はペンライトの消灯をお願いします」とした上で、「生誕はメンバーそれぞれがこの日のためにたくさん準備して頑張っているので、みんなで主役をしっかりお祝いできる場にしたいです！ ご協力よろしくお願いします！」と呼びかけている。