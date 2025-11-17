明日18日は日本付近の上空に、寒気が流れ込みます。北海道から九州にかけて師走並みの寒さのところが多くなりそうです。今日との気温の変化が かなり大きくなります。体調管理にご注意ください。

明日18日は師走並みの寒さに

明日18日の日中は各地で気温が上がりにくいです。



札幌市では最高気温は1℃の予想。また北海道では内陸部を中心に、日中0℃に届かない「真冬日」になるところも多くなりそうです。路面の凍結にご注意ください。





そのほか各地、今日との気温の変化が大きくなりそうです。仙台市では日中10℃に届かず、今日より13℃も低い見込みです。また西日本や東日本も15℃に届かないところが多いでしょう。東京都心や大阪市では最高気温が14℃と、今日より7℃から8℃も低い見込みです。また各地で冷たい風も強まります。冬を感じる寒さとなりそうです。

今シーズンに入って一番の寒気流れ込む

明日18日にかけて西に高気圧、東に低気圧の「西高東低」、冬型の気圧配置に変わる見込みです。日本付近の上空には、今シーズンに入って一番の強い寒気が流れ込むでしょう。特に東北や北海道の上空1500メートル付近にはマイナス6℃以下の寒気(平地で雪の目安)が流れ込む見込みです。

東北や北陸の山地では積雪急増のおそれ 関東から西も通り雨

明日18日も、北海道では日本海側を中心に雪が降ったりやんだりするでしょう。市街地でも雪の積もるところがあります。車の運転などは十分にご注意ください。



東北や北陸では雨が降りやすく、山地を中心に雪が降るでしょう。雷を伴って降り方が強まるおそれもあります。また山地では24時間で50センチ以上の雪が降るところもあり、積雪が急増する恐れもあります。峠越えをされる方は、冬用のタイヤが必須です。



関東から九州にかけても変わりやすい天気です。時折低い雲が流れ込み、晴れたり曇ったりでしょう。関東や近畿、九州では明日午後、急な雨にお付けください。



沖縄は明日もスッキリしない天気が続き、午前中を中心に雨が降りやすいでしょう。