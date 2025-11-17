１７日の東京株式市場は前週末の欧州株全面安や米国株市場でＮＹダウが続落したことなどを受け、リスク回避目的の売りが優勢となった。ただ、日経平均は朝方に大きく下押したものの、その後は下げ渋る展開となった。



大引けの日経平均株価は前営業日比５２円６２銭安の５万０３２３円９１銭と続落。プライム市場の売買高概算は２３億８５４７万株、売買代金概算は６兆１８７３億円。値上がり銘柄数は６１８、対して値下がり銘柄数は９３２、変わらずは６３銘柄だった。



きょうの東京市場は前週末の欧米株市場の軟調な地合いを引き継ぎ、下値を探る展開となった。日経平均は朝方に５００円超の下落をみせ、５万円大台を割り込む場面があったが、その後は日経平均寄与度の大きい値がさ株をはじめＡＩ関連や半導体セクターの主力株が買われたことで下げ渋った。一時は急速に値を戻しプラス圏に切り返す場面もあったが、その後は再び上値の重い地合いとなった。中国当局が中国国民に対し日本への渡航を控えるように注意喚起を行ったことを受け、消費セクターの一角などインバウンド関連株への風当たりが強まった。今週は１９日に米半導体大手エヌビディア＜ＮＶＤＡ＞の決算発表を控えることや、国内の新発１０年債利回りが１７年半ぶりの高水準となったことなどを警戒する動きが買い手控えムードを助長した。



個別では、サンリオ＜8136＞が大幅安。ファーストリテイリング＜9983＞、良品計画＜7453＞、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ＜3563＞など消費関連株の下げが目立った。ソニーグループ＜6758＞、ニデック＜6594＞も売りが優勢だった。ネットプロテクションズホールディングス＜7383＞がストップ安に売り込まれ、アドバンスクリエイト＜8798＞、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ＜4180＞なども急落。ベルーナ＜9997＞も大きく下値を探った。



半面、売買代金首位のキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が大幅反発、ソフトバンクグループ＜9984＞も押し目買いに切り返した。フジクラ＜5803＞、アドバンテスト＜6857＞なども買いが優勢だった。三井金属＜5706＞が値を飛ばし、三井Ｅ＆Ｓ＜7003＞も物色人気。三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞にも投資資金が流入した。ラックランド＜9612＞、電気興業＜6706＞、Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ＜6533＞がストップ高を演じ、メドレー＜4480＞、朝日インテック＜7747＞、ＦＵＪＩ＜6134＞なども値を飛ばした。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

