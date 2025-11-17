秋が深くなると美術館や個展などを訪ねてみたくなるのはなぜだろうか。水墨画、漆塗り、写真、洋裁……。ものをつくる人々の姿に触れて、芸術を堪能できる映画は数多い。映画解説者の稲森浩介氏が解説する。

＊＊＊

若手女優No.1、清原果耶の水墨画

〇「線は、僕を描く」（2022年）

水墨画といえば、雪舟、長谷川等伯、俵屋宗達などを思い浮かべる。その水墨画の世界を描く本作は、筆を走らせる迫力や創作の奥深さを伝えてくれる。展覧会があれば間違いなく行ってみたくなる作品だ。

大学生の青山霜介（横浜流星）は家族を亡くし、深い喪失感を抱えていた。そんなある日、水墨画の巨匠・篠田湖山（三浦友和）と出会い、才能を見出されて内弟子となる。そこで湖山の孫娘の千瑛（清原果耶）たちと出会い、水墨画の世界に身を浸しながら自分自身を見つめ直していく。

「線は、僕を描く」清原果耶

清原は、メディアからは「美しすぎる水墨画家」と称されているが、祖父からは評価されずに悩む画家を演じる。しかし、筆をとって紙に向かうその佇まいは、凛として清々しい。静かな感情表現が高く評価されている清原。間や視線、表情の機微で登場人物の心の動きを表現する「内なる演技」が特徴と言えよう。

彼女が出演した「望み」（2020年）の堤幸彦監督は「怖いくらい巧い」と語り、「青春18×2 君へと続く道」（2024年）の藤井道人監督も「清原さんが15歳から一緒に映画を作らせてもらっているが、僕が想像したことを必ず超えてきてくれる」と、その突出した演技力を絶賛している。

これまで清原は、俳優以外にファッションモデル、歌手、ダンサーなど多彩な活動で注目されてきた。10年後がこれほど楽しみな若手女優はいないかもしれない。

津軽塗の美しさとこだわり

〇「バカ塗りの娘」（2023年）

「バカ塗り」とは青森の伝統工芸「津軽塗」のことで、完成までに塗っては研ぐ工程を、何度もバカ丁寧に繰り返すことから来ている。

弘前に住む美也子（堀田真由）は、スーパーで働きながら家業の津軽塗を手伝っている。父親の清史郎（小林薫）は寡黙な職人だが、母親（片岡礼子）は仕事ひとすじの夫に愛想を尽かして家を出てしまった。兄のユウ（坂東龍汰）は家業を継ぐことを嫌がり、美容師をしているが、ある日、恋人（宮田俊哉）を連れてきて、ロンドンに行って結婚すると宣言する。そして美也子は、津軽塗の道に進みたいことを父に言い出せないでいたが、漆を使ったある挑戦を決意する。そのことがきっかけで、バラバラになった家族の気持ちが少しずつ変わっていく。

堀田にとって「自分に自信を持てないが、実は内に秘めた情熱を持っている」という美也子は、はまり役ではないだろうか。鶴岡慧子監督も「この役は堀田さん以外に考えられなかった」と明かしている。

優雅で美しい津軽塗が何度も画面に出てきて、その優美さに魅入ってしまう。制作シーンのこだわりも見逃せない。堀田は「長い時間をかけて、何度も色を塗り重ねたりそぎ落としたり、自分の人生のようにもたとえられるなと思いました」と振り返る。

「バカ塗り」のバカという言葉は、実直に、そしてひたむきに向かい合う人々のことかもしれない。まさしく「ものづくり」への敬意を感じさせる作品といえよう。

宮崎あおい、20歳の卓越した演技

〇「ただ、君を愛してる」（2006年）

大学の入学式の日、誠人（玉木宏）は個性的な静流（宮崎あおい）と出会い、やがて一緒に住むようになる。しかし、誠人は同級生のみゆき（黒木メイサ）に想いを寄せていた。写真が趣味の誠人をみて、静流もカメラを手にするようになる。ある日、静流は「キスするカップル」の写真を撮りたいと頼まれ森でキスを交わすが、その後、姿を消してしまう。数年後、ニューヨークで個展を開くという静流からの手紙が届く。訪れた誠人は、彼女が抱えていた秘密を知ることになる。

大学の同級生として黒木メイサ、青木崇高、小出恵介らが出演している。「ルパン三世」（2014年）の峰不二子役が懐かしい黒木だが、美しいウェディング姿を見せている。青木は現在のワイルドなイメージとは違い、メガネをかけたまじめな学生役なのが面白い。

それにしても宮崎あおいはうまい役者だ。初めてキスをする時にメガネを外すシーンがある。おかっぱ頭に赤いメガネをかけた幼いイメージだった静流が、これまでとは違う表情をみせハッとさせる。

最大の見どころは、静流のニューヨークの個展を誠人が訪ねるところだ。なぜか会場に本人はいないが、静流のセルフポートレートが展示されている。レンズを見つめ、シャッターボタンを持つ立ち姿。ニューヨークに来て様々なことを経験した一人の女性が、見事に写されていて感動的だ。

本作の前年に「NANA」でブレイクした宮崎は、この年にNHKの朝ドラ「純情きらり」の主役を射止める。そして2年後にはNHK大河ドラマ「篤姫」の主演と大きく飛躍した。この時まだ20歳。すでに琴線に触れるほどの演技を見せていたのだ。

ところでタイトルに「ただ、」と読点をつけているのは、つけないと「ただ君を（多田君を）愛してる」と読めてしまうからだという。当時、映画会社の宣伝部長が多田さんという名前なので変更した、というのは本当だろうか。どなたか知っていたら教えていただきたい。

すべての職人達への讃歌

〇「繕い裁つ人」（2015年）

市江（中谷美紀）は、亡き祖母が始めた「南洋裁店」の2代目店主だ。古びたミシンを使い、顧客一人ひとりのためにオーダーメイドの服を仕立てる職人スタイルを貫いていた。しかし、百貨店に勤める営業マン・藤井（三浦貴大）に、ブランド化を持ちかけられたことから、心に小さな変化が訪れる。

アヴァンタイトルは、洋館に差し込む陽光の中で市江がミシンを踏むシーンである。ミシンの音が心地良いリズムを奏で、美しい生地やボタンなどが映されて絵画のように静謐だ。神戸を中心としたロケ作品だが、ファンタジー的な色合いが流れている。たとえば祖母の出棺時に、顧客たちが祖母の仕立てた洋服を着て見送るシーンや、年に一回、彼らが南洋裁店の服を着て集まり踊る「夜会」などだ。

その夜会に乱入する女子高生に、杉咲花、永野芽郁、小野花梨。公開時はそれぞれ17歳、15歳、16歳と若い。杉咲は母親の服を市江に仕立て直してもらい、永野は亡くなった祖父の服を夜会で飾ってほしいと頼む役だ。彼女たちも、やがて南洋裁店の顧客になるのだろうか。

中谷は、公開時にこんなコメントを残している。「日本中でコツコツともの作りを続けている、全ての職人さん達への讃歌だと思っています」と。彼女は2018年にドイツ人のビオラ奏者と結婚して、オーストリア・ウィーンと日本の二拠点で生活を送っているという。

服を通じて人々の繋がりを描くこの作品。行きつけのオーダーメイドの店を持っていたら、どんなに幸せなことかと思う。店主が頑固な職人ならなおさらだろう。

