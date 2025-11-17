［戦後８０年 昭和百年］混乱＜上＞

８０年前の８月１５日に太平洋戦争が終結した後も、苦難の道は続いた。

敗戦による未曽有の混乱のなか、数々の悲劇が起きる。国の統治機能が失われたとき、人々はどのような境遇に身を置くことになるのか。体験者たちの記憶が如実に物語る。

終戦後に海外から帰還を果たした日本人は６３０万人に上る。「王道楽土」とうたって国が入植を推し進めた満州（現中国東北部）など海外にいた人々は流浪の身となり、死線をさまよった。軍人・軍属らはシベリアのほか、東南アジアでも過酷な抑留生活を強いられる。

◇

「これが戦争なんだ」。深い悲しみと、諦めに似た気持ちが湧いた。

１９４６年春、満州国の首都・新京（現長春）にある木造住宅のひと間。畳の上に娘ふたりの小さな遺体を並べた。赤子らしく丸々とした面影はとっくに失われていた。稲毛幸子さん（１０２）（千葉県市川市）と夫の敏雄さん（１９８８年に７６歳で死去）は涙に暮れた。

前年８月にソ連軍が突如として満州になだれ込み、一家は北部の街から新京へと逃れた。食料が手に入らず、満足に食べられない日々が続いた。寒さが厳しくなると、悪性の風邪が流行し、栄養失調状態の娘たちも罹患（りかん）した。

長女詔子（のりこ）ちゃん（当時１歳）は医師に診せることすらできず、たちまち病状が悪化した。詔子ちゃんが「マンマ」とつぶやきながら亡くなってから半年、けなげに持ちこたえていた年子の次女篤子ちゃんも力尽きた。

詔子ちゃんのときは、広場に土葬するしかなかった。その後、在留邦人の手で臨時の火葬場が設けられた。姉妹を一緒に荼毘（だび）に付すため、夫妻は痛ましい姿となった詔子ちゃんを掘り出し、連れ帰った。

火葬してあげられることに、「親として最低限の責任を果たせた」と、わずかに安堵（あんど）した。この街では、人形のように路傍にうち捨てられた赤子の遺体を目にすることもあるのだから。

のど元に突きつけられた銃

満州に渡ったのは、夫と結婚して間もない４４年春だった。北部の街・北安に暮らし、夫は「満州林産公社」に勤めた。

見渡す限りに広がる大陸の平原と青空に抱かれ、娘たちも授かった夫妻は平穏なひと時を過ごしていた。それを打ち破ったのが、４５年８月９日にソ満国境を越えて襲来したソ連軍だった。

一家が暮らす官舎にも、３人のソ連兵が踏み込んできた。威嚇するように、すぐさま天井に向けて発砲する。耳をつんざく銃声に身がすくみ、娘たちは泣き出した。この日は夫が護身用にしていた銃を奪っていった。以来、連日やってきて腕時計や着物を持ち去った。

特に標的とされたのが女性たち。泣き叫ぶ隣家の若い娘さんにソ連兵が銃を突きつけ、連れていった。向かいの家の女性も拉致され、心身ともにボロボロにされて帰ってきた。「いずれ私も……」。目をつけられないようあえてみそを塗って顔を汚し、生活した。

新京行きの列車に乗り込むことになったのは、８月２２日頃だった。引き揚げ者が列をなして北安駅に向かう。道の両脇にソ連兵や現地住民の人だかりができ、襲いかかってきた。一家も貴重品や食料の入ったカバンをとられてしまった。

駅舎では引き揚げ者が車座になり、列車を待った。間を縫うようにソ連兵が巡回する。悲鳴が響いた。ここでも女性が狙われていた。

ソ連兵が目の前で立ち止まるのがわかった。伏せていた顔を上げた瞬間に目が合い、のど元に銃を突きつけられた。「もうだめか」。とっさにそばにいる娘たちの尻を強くつねると、号泣した。ソ連兵はしばらく母子を眺め、立ち去った。

当たり前のように転がる遺体

新京は満州各地から避難した邦人であふれかえっていた。一家は空き家のひと間に落ち着く。手持ちのわずかな現金で買えたのは硬い穀物のコウリャンだけ。夫妻でかみ砕いて娘たちに与えた。しかし相次いで、あの世へと旅立っていった。

自身も衰弱していく。持病があった左目は治療できずに視力はほぼ失われた。街のあちこちに当たり前のように、邦人の遺体が転がっていた。

ようやく米国などの手で引き揚げが始まったのは４６年春。夫妻は８月、娘たちの骨箱を携え、葫蘆（ころ）島の引き揚げ港で船に乗り込む。帰国後は長い療養生活を強いられ、左目は義眼になった。

戦中、繰り返し聞かされた言葉を今も思い出す。「日本には必ず神風が吹く」。あの頃は皆が信じていた。しかし異郷に取り残された人々に天の助けはなかった。

「北のパラオ」、北原尾

丘陵が連なり、見渡す限りに牧草地が広がっている。宮城県蔵王町の北原尾（きたはらお）地区。所々に立つ小屋から、牛たちのつぶらな瞳がのぞく。

「初めはジャングルみたいでね。父親らが木を一本一本切って、開けた土地になったの」と佐崎美加子さん（９３）は言う。

日本の委任統治下にあった南洋の島嶼（とうしょ）国・パラオで幼少期を過ごし、家族とともに１３歳で引き揚げた。入植先は名もない山林。北原尾と呼ばれるようになったのは、南洋からの引き揚げ者たちが開拓した地――「北のパラオ」だからだ。

常夏の島から真冬の日本へ

北海道生まれ。５歳頃に一家で渡ったパラオでは、波打ち際で友だちと時間を忘れて遊んだ。港には巨大なカツオが揚がり、港で働く大人に声をかけると、「ほれ、持ってけ」と投げてよこした。

戦況の悪化が暮らしを一変させた。南太平洋の要衝だったパラオは激しい空襲にさらされる。「海が燃えてる」。避難した洞窟から見下ろす港湾一帯が炎に包まれていた。

父は現地召集され、母やきょうだいと農村に疎開した。補給船はことごとく沈められ、カタツムリやヘビを捕って食べた。戦争が終結し、パラオが米軍に占領されたときに抱いたのは、「解放された」という思いだった。

米軍の船で引き揚げ、千葉の港に降り立った。常夏の島から真冬の日本へ。肌を刺すような寒さだった。

大冷害の中で見出した活路

蔵王山麓の国有林は国の開拓事業で、パラオから引き揚げた東北・北海道出身者の入植先となる。１９４６年５月、当地にやって来た。林立する木々を目にし、「こんなところにどうやって住むの」とショックを受けた。

入植した３８世帯のうち９世帯は将来に不安を感じ、まもなく去った。後に別の島から引き揚げた３世帯が加わり、３２世帯が定着する。

入植者たちは当初、竹を切り出して急造した「笹（ささ）小屋」に住んだ。木々を伐採して開墾し、営農にかかる。佐崎さんも学校に行かず手伝った。しかし、蔵王連峰から吹き下ろす強い季節風の影響で作物はなかなか育たない。「芋を植えても、豆をまいても風に飛ばされて何も採れない。みんなで『これはだめだ』って」

特に５２、５３年は大冷害に見舞われ、収穫は皆無。木の実や山菜を採り尽くした入植者たちは、この気候でも牧草だけが青々と茂っていることに気づく。全世帯が牛を飼い、酪農を始めた。現金収入を得られるようになり生活は安定した。

同じくパラオから引き揚げた夫の忠雄さん（２００５年に７９歳で死去）と結婚した佐崎さんも、朝から晩まで牛の世話に追われた。牧草を刈ってきて与え、搾乳する。全て手作業だった。

戦争や国策に翻弄（ほんろう）された半生を送り、パラオ時代をいい思い出として振り返ることはできない。「ここに来てからもまた苦労して、青春なんてなかったね」

◇

東京社会部 中川慎之介、北海道支社 塚原千智、編成部 望月尭之、デザイン部 沢田彩月が担当しました。