俳優の高岡蒼佑（43）が17日、X（旧ツイッター）を更新。日本のネット上で活躍する外国出身インフルエンサーらによる移民問題等をめぐる発信に私見を述べた。

現在、SNS上では高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言に端を発した中国との外交問題などについてさまざまな意見が飛び交っている。高岡は「日本の現状とか未来とか、子どもたちの事とか自分なりに色々心配してるんだけど、隣国に対して"敵国"とかいう人、ちょっと怖いかも。それに煽られてる人らも」と切り出し、「そんなこと言ってたら戦争したい人達の思う壺だと思うんだけど」との見方を示すとともに、「俺は日本に原爆を落とした国の軍施設が130以上もある事の方が怖いです」とつづった。

その後の投稿でも、SNS上の言論について「アメリカ出身とかエジプト出身とかナイジェリア出身とかの人が、日本の代表みたいな顔して移民の事とか話してるの見ると、なんか違う気がするんだよなぁと思っている」と言及。「なんでわざわざ煽って揉めさせたがってるんだろう」と懐疑的に受け止め、「100万が一戦争始まったとしたら絶対にいないと思う。日本に」と推測した。