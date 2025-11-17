日本各地の魅力的な農産物の「香り」を閉じ込めたマルチバーム３種が新発売

キャライノベイトが展開する、日本各地の魅力的な「農産物」×「香り」のモノづくりを通じて売上の2%を各地域に還元するWANOWAシリーズより、日本各地の農産物でつくられたマルチバームが発売されます。

天然オリーブオイルをベースにたっぷり使用した、顔（※1）・体・手・髪に使うことができる保湿力の高いマルチバームで、オレイン酸（※2）を豊富に含み、肌に馴染みやすく、しっとりとした上質なうるおいを保ちます。

（※1）唇にはご使用いただけません。（※2）オレイン酸：人の皮脂に近い性質を持ち、乾燥を防ぎ、やわらかで健やかな肌に整えます。

ラインアップは「石川県能美市・国造ゆず」「高知県土佐市・土佐文旦」「北海道中川町・中川町和薄荷」の３種類。

石川県能美市・国造ゆず

石川県能美市・国造地区。無農薬・有機肥料で丁寧に育てられている国造ゆず。郷土料理に「ゆず味噌」が挙げられるほど、地域に根付いた農産物です。果汁をとった後の果皮から香りを抽出しており、まるで搾りたてのような、みずみずしいゆずの香りが特徴です。

高知県土佐市・土佐文旦

土佐文旦発祥の地であり文旦栽培の中心の町。昭和初期、芋を育てていた畑へ土佐文旦の小さな苗を植え育てたのがはじまり。市場で販売できない土佐文旦の果皮を使用し、減圧水蒸気蒸留法で丁寧に香りを抽出しています。甘さの中に少し酸っぱさもある、爽やかな香りが特徴です。

北海道中川町・中川町和薄荷

世界的にも一大主要生産地として有名だった、中川町の和薄荷。戦後、メンソールの台頭により徐々に専属農家がいなくなり、今は町の教育施設の一画で大切に育てられています。地元の香りと文化を伝承するため、年に一度 町の中学生を招いて蒸留体験を行い、香りを抽出しています。和薄荷特有のほんのり甘い優しい香りが特徴です。

「石川県能美市・国造ゆず」「高知県土佐市・土佐文旦」「北海道中川町・中川町和薄荷」のマルチバームは、2025年11月18日（火）から直営店inimu、inimu WebShop、全国のセレクトショップなどで発売。価格は5g入 各2,420円（税込）です。