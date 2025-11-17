「夫に何度“殺してください”と頼んだかわからないくらいつらかった」 森川夕貴アナ、つわりの経験を語る
ABEMAのニュース番組『わたしとニュース〜そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。〜』(毎週火曜〜金曜12:00〜)が14日に配信された。
○森川夕貴アナウンサーが語るつわりの経験
“モヤモヤ”を語り尽くし、晴らしていく“モヤハレ”コーナーでは、「つわりは我慢するしかない?」をテーマに、ハーバード大学医学部准教授・内田舞氏とトークを展開。SNSで話題となった“壮絶なつわり体験”を描いたイラストを紹介しながら、つわりと向き合う妊婦たちの実情に迫った。
テレビ朝日・森川夕貴アナウンサーは、「夫に何度“殺してください”と頼んだかわからないくらいつらかった」と自身も妊娠中につわりを経験したと明かし、SNSで話題を呼んだイラストについて「3カ月ぐらいベッドの上で寝たきりだったんですけれども食べづわり、匂いづわり、よだれづわり、全てこの1枚に入っている」と共感。
さらに、「寝たきり状態になると脚もカリカリになるんですよね、筋肉も落ちて、それが如実に表されていて秀逸な絵だと思います」と語った。
【編集部MEMO】
『わたしとニュース 〜そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。〜』は、政治や経済、日々の暮らしから家庭の悩みまで、“日常のモヤモヤ”を起点にニュースを掘り下げみんなで“自分ごと”にしながらニュースについて話す場を提供することを目指したニュース番組。番組の進行役として、火曜日を本間智恵アナウンサー、水曜日と木曜日を徳永有美アナウンサー、金曜日を森川夕貴アナウンサーが担当している。
【壮絶体験】アメリカで第1子出産 #森川夕貴 アナ“つわり”で泣きながら病院に...「ベッドの上で3カ月寝たきり」「1時間ごとに起きてはゼリーやグミを」#わたしとニュース #モヤハレ @mai_uchida @edamame8piyo- ABEMAニュース (@News_ABEMA) November 14, 2025
