かつての「京城駅」

韓国の首都の鉄道玄関口となるソウル駅。2025年現在は韓国版新幹線ともいえる高速鉄道KTXが乗り入れ、多数の店舗やアウトレットモールも併設された近代的な建物となっていますが、その脇には最初に作られた旧駅舎が保存されて残っています。現在は「文化駅ソウル284」という名称になったその建物は、1925年に竣工したこの地の最初の鉄道駅舎であり、1988年に現在の駅舎が完成するまで利用されていました。

この旧駅舎、その外見が東京駅と非常によく似ていることでも有名です。このようになった背景はなんなのでしょうか。

旧ソウル駅舎は赤レンガで作られた外壁や、アクセント的に利用された白帯石、そして窓や屋根は装飾され、建物上部中央にある大きなドームもあり、まったく同じではなくても東京駅との共通点を感じさせます。

じつはこの旧駅舎はかつて「京城駅」と呼ばれており、朝鮮半島を日本が統治していた時代（朝鮮総督府時代）に建築された建物なのです。この旧駅舎が竣工されたのは1925年。ここソウル市は京城府と呼ばれ、この地は日本〜朝鮮半島〜満州（現在の中国東北部地域）を結ぶ国際列車の発着駅となり、京城駅にもそれに相応しい国際的な駅舎を作ることが決定されます。

完成した京城駅は、地上2階地下1階の建物で延床面積6,631 平方メートルもある当時としては異例の大型建築物となりました。内部には待合室や職員事務所の他に、大型食堂やVIP用の迎賓室まで設けられていました。食堂では当時の京城府では珍しいコーヒーやビールなどの西欧文化の飲食を楽しむことができ、ここを利用する若者はモダンボーイやモダンガールと呼ばれたそうです。

なぜここまで似ちゃったのか？

そのような京城駅ですが、東京駅とデザインが類似している理由については諸説あります。

この駅をデザインしたとされる建築家の塚本 靖は、東京駅をデザインした辰野金吾から東京帝国大学で建築を学んだ弟子であり、その建築思想には師弟的な繋がりがありました。

また、東京駅が欧州の駅舎（オランダのアムステルダム駅という説がある）をモチーフにしたように、ソウル旧駅舎もスイスのルツェルン駅（諸説あり）がモチーフとなっています。もともと日本の近代建築は欧米の建築が下地となり、そこから和洋折衷で発展し、そこから東京駅のような「帝冠様式」のデザインが生まれていったという流れがあります。つまり、個別のデザインというよりも、1900年代前半の日本の近代建築の全体的なムーブメントが、東京駅と京城駅が似ている一番の理由だといえるでしょう。

京城駅は日本の敗戦後の1947年に名称をソウル駅に改名しましたが、その建設経緯から日本統治時代の象徴と認識もあり、その存続も危ぶまれることもあったようです。しかし、韓国にとっても歴史的に重要な存在であることから、1981年に大韓民国の史跡に認定。その時の認定番号が284号であり、それが現在の名称の「文化駅ソウル284」の由来となっています。

現在の「文化駅ソウル284」は、1階部分はアート作品や催物の会場として利用され、2階部分は、展示コーナーとして古い建物の構造材や図面・装飾品が展示され、この旧駅舎の歴史を学ぶことができます（解説パネルはハングル語と英語で表記）。