―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2134> 北浜ＣＰ 　　　東Ｓ 　 -41.86 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<5587> インバＰＦ 　　東Ｇ 　 -29.40 　 11/14　本決算　　　 18.28
<247A> Ａｉロボ 　　　東Ｇ 　 -27.37 　 11/14　　上期　　　-40.91
<5998> アドバネクス 　東Ｓ 　 -23.84 　 11/14　　上期　　　　黒転
<4438> Ｗｅｌｂｙ 　　東Ｇ 　 -21.19 　 11/14　　　3Q　　　　赤縮

<153A> カウリス 　　　東Ｇ 　 -20.72 　 11/14　　　3Q　　　 20.07
<298A> ＧＶＡテック 　東Ｇ 　 -20.00 　 11/14　　　3Q　　　　赤縮
<4019> スタメン 　　　東Ｇ 　 -19.13 　 11/14　　　3Q　　　 -3.03
<9211> エフ・コード 　東Ｇ 　 -18.37 　 11/14　　　3Q　　　 93.33
<5592> くすりの窓口 　東Ｇ 　 -18.29 　 11/14　　上期　　　 35.79

<8115> ムーンバット 　東Ｓ 　 -17.98 　 11/14　　上期　　　 32.62
<7694> いつも 　　　　東Ｇ 　 -17.65 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<5621> ヒューマンＴ 　東Ｇ 　 -17.15 　 11/14　　上期　　　 21.03
<5216> 倉元 　　　　　東Ｓ 　 -16.89 　 11/14　　　3Q　　　　赤転
<6190> フェニクスＢ 　東Ｇ 　 -16.42 　 11/14　　上期　　　　黒転

<7256> 河西工 　　　　東Ｓ 　 -16.39 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<7375> リファバスＧ 　東Ｇ 　 -16.00 　 11/14　　　1Q　　　-80.95
<286A> ユカリア 　　　東Ｇ 　 -15.82 　 11/14　　　3Q　　　-52.61
<5868> ロココ 　　　　東Ｓ 　 -15.77 　 11/14　　　3Q　　　 68.53
<264A> Ｓｃｈｏｏ 　　東Ｇ 　 -15.33 　 11/14　本決算　　　　1.94

<7681> レオクラン 　　東Ｓ 　 -15.26 　 11/14　本決算　　　 23.38
<6203> 豊和工 　　　　東Ｓ 　 -15.11 　 11/14　　上期　　　-40.67
<4596> 窪田製薬ＨＤ 　東Ｇ 　 -15.00 　 11/14　　　3Q　　　　赤縮
<9159> ＷＴＯＫＹＯ 　東Ｇ 　 -14.98 　 11/14　　　1Q　　　-73.16
<4935> リベルタ 　　　東Ｓ 　 -14.96 　 11/14　　　3Q　　　　赤拡

<3747> インタートレ 　東Ｓ 　 -14.90 　 11/14　本決算　　　　黒転
<4833> Ｄｅｆコン 　　東Ｇ 　 -14.46 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<2998> クリアル 　　　東Ｇ 　 -14.22 　 11/14　　上期　　　-26.72
<6837> 京写 　　　　　東Ｓ 　 -14.13 　 11/14　　上期　　　-51.12
<7133> ヒュウガプラ 　東Ｇ 　 -14.04 　 11/14　　上期　　　-52.64

<3359> ｃｏｔｔａ 　　東Ｇ 　 -13.64 　 11/14　本決算　　　　7.65
<2183> リニカル 　　　東Ｓ 　 -13.43 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<2962> テクニスコ 　　東Ｓ 　 -13.12 　 11/14　　　1Q　　　　赤縮
<7727> オーバル 　　　東Ｓ 　 -13.09 　 11/14　　上期　　　 53.37
<366A> ウェルネス 　　東Ｇ 　 -13.05 　 11/14　　上期　　　 17.56

<3664> モブキャスト 　東Ｇ 　 -13.04 　 11/14　　　3Q　　　　赤拡
<3409> 北紡 　　　　　東Ｓ 　 -12.82 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<5259> ＢＢＤイニシ 　東Ｇ 　 -12.82 　 11/14　本決算　　　　　－
<197A> タウンズ 　　　東Ｓ 　 -12.81 　 11/14　　　1Q　　　-86.54
<3825> リミックス 　　東Ｓ 　 -12.54 　 11/14　　上期　　　675.00

<4420> イーソル 　　　東Ｓ 　 -11.99 　 11/14　　　3Q　　　-55.49
<3452> ビーロット 　　東Ｓ 　 -11.92 　 11/14　　　3Q　　　 -6.51
<9345> ビズメイツ 　　東Ｇ 　 -11.74 　 11/14　　　3Q　　　-16.32
<7048> ベルトラ 　　　東Ｇ 　 -11.71 　 11/14　　　3Q　　　　黒転
<5038> ｅＷｅＬＬ 　　東Ｇ 　 -11.42 　 11/14　　　3Q　　　 45.70

<7273> イクヨ 　　　　東Ｓ 　 -11.27 　 11/14　　上期　　　　黒転
<3905> データセク 　　東Ｇ 　 -11.20 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<3133> 海帆 　　　　　東Ｇ 　 -10.80 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<7072> インテＭ 　　　東Ｇ 　 -10.71 　 11/14　本決算　　　 23.58
<5027> エニマインド 　東Ｇ 　 -10.62 　 11/14　　　3Q　　　-45.10

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース