決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … データセク、リミックス、リベルタ (11月14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2134> 北浜ＣＰ 東Ｓ -41.86 11/14 上期 赤拡
<5587> インバＰＦ 東Ｇ -29.40 11/14 本決算 18.28
<247A> Ａｉロボ 東Ｇ -27.37 11/14 上期 -40.91
<5998> アドバネクス 東Ｓ -23.84 11/14 上期 黒転
<4438> Ｗｅｌｂｙ 東Ｇ -21.19 11/14 3Q 赤縮
<153A> カウリス 東Ｇ -20.72 11/14 3Q 20.07
<298A> ＧＶＡテック 東Ｇ -20.00 11/14 3Q 赤縮
<4019> スタメン 東Ｇ -19.13 11/14 3Q -3.03
<9211> エフ・コード 東Ｇ -18.37 11/14 3Q 93.33
<5592> くすりの窓口 東Ｇ -18.29 11/14 上期 35.79
<8115> ムーンバット 東Ｓ -17.98 11/14 上期 32.62
<7694> いつも 東Ｇ -17.65 11/14 上期 赤縮
<5621> ヒューマンＴ 東Ｇ -17.15 11/14 上期 21.03
<5216> 倉元 東Ｓ -16.89 11/14 3Q 赤転
<6190> フェニクスＢ 東Ｇ -16.42 11/14 上期 黒転
<7256> 河西工 東Ｓ -16.39 11/14 上期 赤縮
<7375> リファバスＧ 東Ｇ -16.00 11/14 1Q -80.95
<286A> ユカリア 東Ｇ -15.82 11/14 3Q -52.61
<5868> ロココ 東Ｓ -15.77 11/14 3Q 68.53
<264A> Ｓｃｈｏｏ 東Ｇ -15.33 11/14 本決算 1.94
<7681> レオクラン 東Ｓ -15.26 11/14 本決算 23.38
<6203> 豊和工 東Ｓ -15.11 11/14 上期 -40.67
<4596> 窪田製薬ＨＤ 東Ｇ -15.00 11/14 3Q 赤縮
<9159> ＷＴＯＫＹＯ 東Ｇ -14.98 11/14 1Q -73.16
<4935> リベルタ 東Ｓ -14.96 11/14 3Q 赤拡
<3747> インタートレ 東Ｓ -14.90 11/14 本決算 黒転
<4833> Ｄｅｆコン 東Ｇ -14.46 11/14 上期 赤拡
<2998> クリアル 東Ｇ -14.22 11/14 上期 -26.72
<6837> 京写 東Ｓ -14.13 11/14 上期 -51.12
<7133> ヒュウガプラ 東Ｇ -14.04 11/14 上期 -52.64
<3359> ｃｏｔｔａ 東Ｇ -13.64 11/14 本決算 7.65
<2183> リニカル 東Ｓ -13.43 11/14 上期 赤拡
<2962> テクニスコ 東Ｓ -13.12 11/14 1Q 赤縮
<7727> オーバル 東Ｓ -13.09 11/14 上期 53.37
<366A> ウェルネス 東Ｇ -13.05 11/14 上期 17.56
<3664> モブキャスト 東Ｇ -13.04 11/14 3Q 赤拡
<3409> 北紡 東Ｓ -12.82 11/14 上期 赤縮
<5259> ＢＢＤイニシ 東Ｇ -12.82 11/14 本決算 －
<197A> タウンズ 東Ｓ -12.81 11/14 1Q -86.54
<3825> リミックス 東Ｓ -12.54 11/14 上期 675.00
<4420> イーソル 東Ｓ -11.99 11/14 3Q -55.49
<3452> ビーロット 東Ｓ -11.92 11/14 3Q -6.51
<9345> ビズメイツ 東Ｇ -11.74 11/14 3Q -16.32
<7048> ベルトラ 東Ｇ -11.71 11/14 3Q 黒転
<5038> ｅＷｅＬＬ 東Ｇ -11.42 11/14 3Q 45.70
<7273> イクヨ 東Ｓ -11.27 11/14 上期 黒転
<3905> データセク 東Ｇ -11.20 11/14 上期 赤拡
<3133> 海帆 東Ｇ -10.80 11/14 上期 赤拡
<7072> インテＭ 東Ｇ -10.71 11/14 本決算 23.58
<5027> エニマインド 東Ｇ -10.62 11/14 3Q -45.10
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
