決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … ジーエヌアイ、Ｓｙｎｓ、ライオン事務 (11月14日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<206A> ＰＲＩＳＭバ 東Ｇ +37.67 11/14 本決算 －
<7409> エアロエッジ 東Ｇ +27.20 11/14 1Q 黒転
<5985> サンコール 東Ｓ +25.23 11/14 上期 黒転
<3913> ＧｒｅｅｎＢ 東Ｇ +24.70 11/14 3Q 869.23
<7803> ブシロード 東Ｇ +24.32 11/14 1Q 黒転
<4261> アジアＱ 東Ｇ +23.67 11/14 3Q -11.14
<4177> ｉ－ｐｌｕｇ 東Ｇ +23.21 11/14 上期 赤拡
<4664> ＲＳＣ 東Ｓ +17.05 11/14 上期 -67.20
<9553> マイクロアド 東Ｇ +16.60 11/14 本決算 43.31
<3961> シルバエッグ 東Ｇ +15.93 11/14 3Q 赤転
<5255> モンラボ 東Ｇ +15.70 11/14 3Q 黒転
<3691> デジプラ 東Ｇ +15.45 11/14 本決算 －
<7271> 安永 東Ｓ +15.24 11/14 上期 595.37
<5843> インシュア 東Ｓ +14.11 11/14 本決算 14.45
<2173> 博展 東Ｇ +13.80 11/14 3Q 82.19
<3719> ＡＩストーム 東Ｓ +13.57 11/14 3Q 600.00
<7685> バイセル 東Ｇ +12.91 11/14 3Q 116.25
<6347> プラコー 東Ｓ +12.53 11/14 上期 赤縮
<4234> サンエー化研 東Ｓ +11.90 11/14 上期 218.59
<3989> シェアテク 東Ｇ +11.71 11/14 本決算 －
<5724> アサカ理研 東Ｓ +11.61 11/14 本決算 -53.27
<6094> フリークＨＤ 東Ｇ +10.93 11/14 本決算 77.30
<4598> デルタフライ 東Ｇ +10.93 11/14 上期 赤縮
<3001> 片倉 東Ｓ +10.55 11/14 3Q 42.36
<7084> スマイルＨＤ 東Ｇ +10.47 11/14 上期 131.34
<6824> 新コスモス 東Ｓ +10.45 11/14 上期 17.97
<7812> クレステック 東Ｓ +10.43 11/14 1Q 152.25
<6276> シリウスＶ 東Ｓ +10.00 11/14 3Q 赤拡
<4360> ＭＣＰｓ 東Ｓ +9.46 11/14 上期 黒転
<6580> ライトアップ 東Ｇ +9.16 11/14 上期 172.41
<5582> グリッド 東Ｇ +8.97 11/14 1Q 202.56
<5870> ナルネット 東Ｇ +8.74 11/14 上期 149.35
<9245> リベロ 東Ｇ +8.74 11/14 3Q 22.26
<7361> ＨＣＨ 東Ｇ +8.33 11/14 本決算 0.78
<7781> 平山 東Ｓ +8.04 11/14 1Q 52.15
<423A> ライオン事務 東Ｓ +7.46 11/14 本決算 7.14
<4493> サイバーセキ 東Ｇ +7.44 11/14 3Q 15.19
<290A> Ｓｙｎｓ 東Ｇ +7.13 11/14 3Q 赤拡
<7707> ＰＳＳ 東Ｇ +6.81 11/14 1Q 黒転
<4486> ユナイト 東Ｇ +6.40 11/14 3Q 49.83
<9554> エイビック 東Ｇ +6.34 11/14 本決算 32.97
<9610> ウィルソンＷ 東Ｓ +6.16 11/14 上期 赤縮
<4381> ビープラッツ 東Ｇ +6.10 11/14 上期 赤縮
<3933> チエル 東Ｓ +6.07 11/14 上期 73.68
<2160> ジーエヌアイ 東Ｇ +5.49 11/14 3Q 赤転
<2329> 東北新社 東Ｓ +5.43 11/14 上期 78.27
<1764> 工藤建設 東Ｓ +5.01 11/14 1Q 98.18
<5125> ファインズ 東Ｇ +4.88 11/14 1Q 80.36
<3726> フォーシーズ 東Ｓ +4.81 11/14 本決算 黒転
<4418> ＪＤＳＣ 東Ｇ +4.77 11/14 1Q 44.72
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース