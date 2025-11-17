―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<206A> ＰＲＩＳＭバ 　東Ｇ 　 +37.67 　 11/14　本決算　　　　　－
<7409> エアロエッジ 　東Ｇ 　 +27.20 　 11/14　　　1Q　　　　黒転
<5985> サンコール 　　東Ｓ 　 +25.23 　 11/14　　上期　　　　黒転
<3913> ＧｒｅｅｎＢ 　東Ｇ 　 +24.70 　 11/14　　　3Q　　　869.23
<7803> ブシロード 　　東Ｇ 　 +24.32 　 11/14　　　1Q　　　　黒転

<4261> アジアＱ 　　　東Ｇ 　 +23.67 　 11/14　　　3Q　　　-11.14
<4177> ｉ－ｐｌｕｇ 　東Ｇ 　 +23.21 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<4664> ＲＳＣ 　　　　東Ｓ 　 +17.05 　 11/14　　上期　　　-67.20
<9553> マイクロアド 　東Ｇ 　 +16.60 　 11/14　本決算　　　 43.31
<3961> シルバエッグ 　東Ｇ 　 +15.93 　 11/14　　　3Q　　　　赤転

<5255> モンラボ 　　　東Ｇ 　 +15.70 　 11/14　　　3Q　　　　黒転
<3691> デジプラ 　　　東Ｇ 　 +15.45 　 11/14　本決算　　　　　－
<7271> 安永 　　　　　東Ｓ 　 +15.24 　 11/14　　上期　　　595.37
<5843> インシュア 　　東Ｓ 　 +14.11 　 11/14　本決算　　　 14.45
<2173> 博展 　　　　　東Ｇ 　 +13.80 　 11/14　　　3Q　　　 82.19

<3719> ＡＩストーム 　東Ｓ 　 +13.57 　 11/14　　　3Q　　　600.00
<7685> バイセル 　　　東Ｇ 　 +12.91 　 11/14　　　3Q　　　116.25
<6347> プラコー 　　　東Ｓ 　 +12.53 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<4234> サンエー化研 　東Ｓ 　 +11.90 　 11/14　　上期　　　218.59
<3989> シェアテク 　　東Ｇ 　 +11.71 　 11/14　本決算　　　　　－

<5724> アサカ理研 　　東Ｓ 　 +11.61 　 11/14　本決算　　　-53.27
<6094> フリークＨＤ 　東Ｇ 　 +10.93 　 11/14　本決算　　　 77.30
<4598> デルタフライ 　東Ｇ 　 +10.93 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<3001> 片倉 　　　　　東Ｓ 　 +10.55 　 11/14　　　3Q　　　 42.36
<7084> スマイルＨＤ 　東Ｇ 　 +10.47 　 11/14　　上期　　　131.34

<6824> 新コスモス 　　東Ｓ 　 +10.45 　 11/14　　上期　　　 17.97
<7812> クレステック 　東Ｓ 　 +10.43 　 11/14　　　1Q　　　152.25
<6276> シリウスＶ 　　東Ｓ 　 +10.00 　 11/14　　　3Q　　　　赤拡
<4360> ＭＣＰｓ 　　　東Ｓ　　 +9.46 　 11/14　　上期　　　　黒転
<6580> ライトアップ 　東Ｇ　　 +9.16 　 11/14　　上期　　　172.41

<5582> グリッド 　　　東Ｇ　　 +8.97 　 11/14　　　1Q　　　202.56
<5870> ナルネット 　　東Ｇ　　 +8.74 　 11/14　　上期　　　149.35
<9245> リベロ 　　　　東Ｇ　　 +8.74 　 11/14　　　3Q　　　 22.26
<7361> ＨＣＨ 　　　　東Ｇ　　 +8.33 　 11/14　本決算　　　　0.78
<7781> 平山 　　　　　東Ｓ　　 +8.04 　 11/14　　　1Q　　　 52.15

<423A> ライオン事務 　東Ｓ　　 +7.46 　 11/14　本決算　　　　7.14
<4493> サイバーセキ 　東Ｇ　　 +7.44 　 11/14　　　3Q　　　 15.19
<290A> Ｓｙｎｓ 　　　東Ｇ　　 +7.13 　 11/14　　　3Q　　　　赤拡
<7707> ＰＳＳ 　　　　東Ｇ　　 +6.81 　 11/14　　　1Q　　　　黒転
<4486> ユナイト 　　　東Ｇ　　 +6.40 　 11/14　　　3Q　　　 49.83

<9554> エイビック 　　東Ｇ　　 +6.34 　 11/14　本決算　　　 32.97
<9610> ウィルソンＷ 　東Ｓ　　 +6.16 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<4381> ビープラッツ 　東Ｇ　　 +6.10 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<3933> チエル 　　　　東Ｓ　　 +6.07 　 11/14　　上期　　　 73.68
<2160> ジーエヌアイ 　東Ｇ　　 +5.49 　 11/14　　　3Q　　　　赤転

<2329> 東北新社 　　　東Ｓ　　 +5.43 　 11/14　　上期　　　 78.27
<1764> 工藤建設 　　　東Ｓ　　 +5.01 　 11/14　　　1Q　　　 98.18
<5125> ファインズ 　　東Ｇ　　 +4.88 　 11/14　　　1Q　　　 80.36
<3726> フォーシーズ 　東Ｓ　　 +4.81 　 11/14　本決算　　　　黒転
<4418> ＪＤＳＣ 　　　東Ｇ　　 +4.77 　 11/14　　　1Q　　　 44.72

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース