―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　ＣＫＤ <6407>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の190億円→166億円(前期は191億円)に12.6％下方修正し、減益率が0.9％減→13.4％減に拡大する見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7383> ネットプロ 　　東Ｐ 　 -22.67 　 11/14　　上期　　　 85.52
<8798> Ａクリエイト 　東Ｐ 　 -16.85 　 11/14　本決算　　　　黒転
<6407> ＣＫＤ 　　　　東Ｐ 　 -16.73 　 11/14　　上期　　　-14.34
<4180> Ａｐｐｉｅｒ 　東Ｐ 　 -15.95 　 11/14　　　3Q　　　 29.54
<7059> コプロＨＤ 　　東Ｐ 　 -14.58 　 11/14　　上期　　　 17.74

<5535> ミガロＨＤ 　　東Ｐ 　 -14.11 　 11/14　　上期　　　　6.58
<9229> サンウェルズ 　東Ｐ 　 -12.96 　 11/14　　上期　　　　赤転
<3983> オロ 　　　　　東Ｐ 　 -12.39 　 11/14　　　3Q　　　-10.71
<7199> プレミアＧ 　　東Ｐ 　 -12.23 　 11/14　　上期　　　 -8.49
<4449> ギフティ 　　　東Ｐ 　 -10.93 　 11/14　　　3Q　　　 55.59

<4751> サイバー 　　　東Ｐ 　 -10.75 　 11/14　本決算　　　-23.34
<6584> 三桜工 　　　　東Ｐ 　 -10.58 　 11/14　　上期　　　 13.08
<6951> 日電子 　　　　東Ｐ 　 -10.24 　 11/14　　上期　　　 -8.46
<9274> ＫＰＰＧＨＤ 　東Ｐ　　 -9.77 　 11/14　　上期　　　-55.69
<9025> 鴻池運輸 　　　東Ｐ　　 -9.50 　 11/14　　上期　　　　3.63

<9247> ＴＲＥＨＤ 　　東Ｐ　　 -9.12 　 11/14　　上期　　　 94.35
<3687> Ｆスターズ 　　東Ｐ　　 -8.99 　 11/14　本決算　　　　0.74
<6237> イワキポンプ 　東Ｐ　　 -8.66 　 11/14　　上期　　　　4.16
<7313> ＴＳテック 　　東Ｐ　　 -8.22 　 11/14　　上期　　　-39.63
<7038> フロンティＭ 　東Ｐ　　 -8.20 　 11/14　　　3Q　　　　赤転

<6594> ニデック 　　　東Ｐ　　 -8.19 　 11/14　　上期　　　-69.55
<4481> ベース 　　　　東Ｐ　　 -8.12 　 11/14　　　3Q　　　 17.27
<6191> エアトリ 　　　東Ｐ　　 -8.07 　 11/14　本決算　　　-70.85
<8253> クレセゾン 　　東Ｐ　　 -7.92 　 11/14　　上期　　　 -1.52
<6310> 井関農 　　　　東Ｐ　　 -7.85 　 11/14　　　3Q　　　 85.05

<7912> 大日印 　　　　東Ｐ　　 -7.76 　 11/14　　上期　　　　5.82
<8281> ゼビオＨＤ 　　東Ｐ　　 -7.45 　 11/14　　上期　　　-32.79
<6254> 野村マイクロ 　東Ｐ　　 -7.40 　 11/14　　上期　　 3391.53
<9628> 燦ＨＤ 　　　　東Ｐ　　 -7.24 　 11/14　　上期　　　 -5.37
<4071> ＰＡコンサル 　東Ｐ　　 -7.02 　 11/14　本決算　　　 18.67

<7384> プロクレＨＤ 　東Ｐ　　 -6.62 　 11/14　　上期　　　 -9.52
<3675> クロスマーケ 　東Ｐ　　 -6.39 　 11/14　　　1Q　　　 -1.69
<6167> 冨士ダイス 　　東Ｐ　　 -6.04 　 11/14　　上期　　　-22.34
<2121> ＭＩＸＩ 　　　東Ｐ　　 -6.00 　 11/14　　上期　　　-19.98
<3661> エムアップ 　　東Ｐ　　 -5.90 　 11/14　　上期　　　 41.06

<7238> ブレーキ 　　　東Ｐ　　 -5.83 　 11/14　　上期　　　　黒転
<4097> 高圧ガス 　　　東Ｐ　　 -5.53 　 11/14　　上期　　　　9.13
<8729> ソニーＦＧ 　　東Ｐ　　 -5.43 　 11/14　　上期　　　　赤転
<5074> テスＨＤ 　　　東Ｐ　　 -5.18 　 11/14　　　1Q　　　-23.78
<4301> アミューズ 　　東Ｐ　　 -5.14 　 11/14　　上期　　　148.56

<2267> ヤクルト 　　　東Ｐ　　 -5.04 　 11/14　　上期　　　-19.93
<1969> 高砂熱 　　　　東Ｐ　　 -5.03 　 11/14　　上期　　　134.52
<8593> 三菱ＨＣキャ 　東Ｐ　　 -4.51 　 11/14　　上期　　　 18.81
<7092> ＦＦＪ 　　　　東Ｐ　　 -4.29 　 11/14　　上期　　　 41.01
<3397> トリドール 　　東Ｐ　　 -4.27 　 11/14　　上期　　　 53.71

<8848> レオパレス 　　東Ｐ　　 -4.17 　 11/14　　上期　　　 13.74
<8362> 福井銀 　　　　東Ｐ　　 -3.92 　 11/14　　上期　　　-21.58
<8366> 滋賀銀 　　　　東Ｐ　　 -3.92 　 11/14　　上期　　　 34.54
<4392> ＦＩＧ 　　　　東Ｐ　　 -3.80 　 11/14　　　3Q　　　 86.91
<6742> 京三 　　　　　東Ｐ　　 -3.73 　 11/14　　上期　　　　赤拡

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース