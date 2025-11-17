決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … ソニーＦＧ、ニデック、サイバー (11月14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 ＣＫＤ <6407>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の190億円→166億円(前期は191億円)に12.6％下方修正し、減益率が0.9％減→13.4％減に拡大する見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7383> ネットプロ 東Ｐ -22.67 11/14 上期 85.52
<8798> Ａクリエイト 東Ｐ -16.85 11/14 本決算 黒転
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ -16.73 11/14 上期 -14.34
<4180> Ａｐｐｉｅｒ 東Ｐ -15.95 11/14 3Q 29.54
<7059> コプロＨＤ 東Ｐ -14.58 11/14 上期 17.74
<5535> ミガロＨＤ 東Ｐ -14.11 11/14 上期 6.58
<9229> サンウェルズ 東Ｐ -12.96 11/14 上期 赤転
<3983> オロ 東Ｐ -12.39 11/14 3Q -10.71
<7199> プレミアＧ 東Ｐ -12.23 11/14 上期 -8.49
<4449> ギフティ 東Ｐ -10.93 11/14 3Q 55.59
<4751> サイバー 東Ｐ -10.75 11/14 本決算 -23.34
<6584> 三桜工 東Ｐ -10.58 11/14 上期 13.08
<6951> 日電子 東Ｐ -10.24 11/14 上期 -8.46
<9274> ＫＰＰＧＨＤ 東Ｐ -9.77 11/14 上期 -55.69
<9025> 鴻池運輸 東Ｐ -9.50 11/14 上期 3.63
<9247> ＴＲＥＨＤ 東Ｐ -9.12 11/14 上期 94.35
<3687> Ｆスターズ 東Ｐ -8.99 11/14 本決算 0.74
<6237> イワキポンプ 東Ｐ -8.66 11/14 上期 4.16
<7313> ＴＳテック 東Ｐ -8.22 11/14 上期 -39.63
<7038> フロンティＭ 東Ｐ -8.20 11/14 3Q 赤転
<6594> ニデック 東Ｐ -8.19 11/14 上期 -69.55
<4481> ベース 東Ｐ -8.12 11/14 3Q 17.27
<6191> エアトリ 東Ｐ -8.07 11/14 本決算 -70.85
<8253> クレセゾン 東Ｐ -7.92 11/14 上期 -1.52
<6310> 井関農 東Ｐ -7.85 11/14 3Q 85.05
<7912> 大日印 東Ｐ -7.76 11/14 上期 5.82
<8281> ゼビオＨＤ 東Ｐ -7.45 11/14 上期 -32.79
<6254> 野村マイクロ 東Ｐ -7.40 11/14 上期 3391.53
<9628> 燦ＨＤ 東Ｐ -7.24 11/14 上期 -5.37
<4071> ＰＡコンサル 東Ｐ -7.02 11/14 本決算 18.67
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ -6.62 11/14 上期 -9.52
<3675> クロスマーケ 東Ｐ -6.39 11/14 1Q -1.69
<6167> 冨士ダイス 東Ｐ -6.04 11/14 上期 -22.34
<2121> ＭＩＸＩ 東Ｐ -6.00 11/14 上期 -19.98
<3661> エムアップ 東Ｐ -5.90 11/14 上期 41.06
<7238> ブレーキ 東Ｐ -5.83 11/14 上期 黒転
<4097> 高圧ガス 東Ｐ -5.53 11/14 上期 9.13
<8729> ソニーＦＧ 東Ｐ -5.43 11/14 上期 赤転
<5074> テスＨＤ 東Ｐ -5.18 11/14 1Q -23.78
<4301> アミューズ 東Ｐ -5.14 11/14 上期 148.56
<2267> ヤクルト 東Ｐ -5.04 11/14 上期 -19.93
<1969> 高砂熱 東Ｐ -5.03 11/14 上期 134.52
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ -4.51 11/14 上期 18.81
<7092> ＦＦＪ 東Ｐ -4.29 11/14 上期 41.01
<3397> トリドール 東Ｐ -4.27 11/14 上期 53.71
<8848> レオパレス 東Ｐ -4.17 11/14 上期 13.74
<8362> 福井銀 東Ｐ -3.92 11/14 上期 -21.58
<8366> 滋賀銀 東Ｐ -3.92 11/14 上期 34.54
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ -3.80 11/14 3Q 86.91
<6742> 京三 東Ｐ -3.73 11/14 上期 赤拡
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース