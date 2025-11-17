―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.2　オーケストラ <6533>
　25年12月期の連結最終利益を従来予想の4億円→8億円に2.0倍上方修正した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9612> ラックランド 　東Ｐ 　 +22.94 　 11/14　　　3Q　　　545.44
<6533> オーケストラ 　東Ｐ 　 +22.41 　 11/14　　　3Q　　　 74.37
<6706> 電気興 　　　　東Ｐ 　 +20.23 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<4480> メドレー 　　　東Ｐ 　 +13.25 　 11/14　　　3Q　　　-54.95
<4053> サンアスタ 　　東Ｐ 　 +13.03 　 11/14　　　3Q　　　-19.09

<7747> 朝日インテク 　東Ｐ 　 +12.61 　 11/14　　　1Q　　　 46.99
<7780> メニコン 　　　東Ｐ 　 +11.84 　 11/14　　上期　　　-10.72
<3288> オープンＨ 　　東Ｐ 　 +11.42 　 11/14　本決算　　　 14.70
<7354> Ｄｍミックス 　東Ｐ　　 +9.29 　 11/14　　　3Q　　　 43.29
<8345> 岩手銀 　　　　東Ｐ　　 +8.71 　 11/14　　上期　　　 45.28

<6699> ダイヤＨＤ 　　東Ｐ　　 +8.44 　 11/14　　上期　　　　黒転
<3763> プロシップ 　　東Ｐ　　 +7.74 　 11/14　　上期　　　168.70
<6856> 堀場製 　　　　東Ｐ　　 +7.73 　 11/14　　　3Q　　　 10.48
<8750> 第一生命ＨＤ 　東Ｐ　　 +7.39 　 11/14　　上期　　　 -7.73
<3402> 東レ 　　　　　東Ｐ　　 +6.47 　 11/14　　上期　　　-25.20

<6430> ダイコク電 　　東Ｐ　　 +6.28 　 11/14　　上期　　　-22.96
<3902> ＭＤＶ 　　　　東Ｐ　　 +5.84 　 11/14　　　3Q　　　　黒転
<4516> 日本新薬 　　　東Ｐ　　 +5.63 　 11/14　　上期　　　 10.06
<9605> 東映 　　　　　東Ｐ　　 +5.53 　 11/14　　上期　　　 14.75
<4662> フォーカス 　　東Ｐ　　 +5.43 　 11/14　　上期　　　108.03

<8316> 三井住友ＦＧ 　東Ｐ　　 +4.55 　 11/14　　上期　　　 24.03
<6376> 日機装 　　　　東Ｐ　　 +4.23 　 11/14　　　3Q　　　 72.76
<7839> ＳＨＯＥＩ 　　東Ｐ　　 +4.04 　 11/14　本決算　　　 -5.84
<7744> ノーリツ鋼機 　東Ｐ　　 +3.72 　 11/14　　　3Q　　　　9.46
<6209> リケンＮＰＲ 　東Ｐ　　 +3.66 　 11/14　　上期　　　 26.10

<4251> 恵和 　　　　　東Ｐ　　 +3.55 　 11/14　　　3Q　　　 -1.77
<5076> インフロニア 　東Ｐ　　 +3.52 　 11/14　　上期　　　171.35
<7820> ニホンフラ 　　東Ｐ　　 +3.14 　 11/14　　上期　　　 29.84
<4324> 電通グループ 　東Ｐ　　 +3.11 　 11/14　　　3Q　　　　赤転
<9956> バローＨＤ 　　東Ｐ　　 +3.00 　 11/14　　上期　　　 23.56

<6914> オプテクスＧ 　東Ｐ　　 +2.87 　 11/14　　　3Q　　　　8.57
<1379> ホクト 　　　　東Ｐ　　 +2.85 　 11/14　　上期　　　　黒転
<3196> ホットランド 　東Ｐ　　 +2.80 　 11/14　　　3Q　　　-42.36
<3916> ＤＩＴ 　　　　東Ｐ　　 +2.69 　 11/14　　　1Q　　　 10.54
<3663> セルシス 　　　東Ｐ　　 +2.68 　 11/14　　　3Q　　　 27.42

<6564> ミダックＨＤ 　東Ｐ　　 +2.64 　 11/14　　上期　　　　6.24
<4634> ａｒｔｉｅｎ 　東Ｐ　　 +2.45 　 11/14　　　3Q　　　 -3.41
<3694> オプティム 　　東Ｐ　　 +2.20 　 11/14　　上期　　　 29.26
<7389> あいちＦＧ 　　東Ｐ　　 +2.12 　 11/14　　上期　　　 42.21
<8388> 阿波銀 　　　　東Ｐ　　 +2.11 　 11/14　　上期　　　 11.48

<7033> ＭＳＯＬ 　　　東Ｐ　　 +2.00 　 11/14　　　3Q　　　　　－
<5101> 浜ゴム 　　　　東Ｐ　　 +1.99 　 11/14　　　3Q　　　 11.07
<3865> 北越コーポ 　　東Ｐ　　 +1.90 　 11/14　　上期　　　-66.75
<7181> かんぽ生命 　　東Ｐ　　 +1.84 　 11/14　　上期　　　 10.18
<6445> ジャノメ 　　　東Ｐ　　 +1.74 　 11/14　　上期　　　-55.70

<2270> 雪印メグ 　　　東Ｐ　　 +1.46 　 11/14　　上期　　　-16.95
<5844> 京都ＦＧ 　　　東Ｐ　　 +1.20 　 11/14　　上期　　　 26.27
<6118> アイダ 　　　　東Ｐ　　 +1.19 　 11/14　　上期　　　 17.65
<6616> ＴＯＲＥＸ 　　東Ｐ　　 +1.04 　 11/14　　上期　　　452.17
<7593> ＶＴＨＤ 　　　東Ｐ　　 +1.00 　 11/14　　上期　　　　9.17

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース