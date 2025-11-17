決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … 三井住友ＦＧ、第一生命ＨＤ、東レ (11月14日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.2 オーケストラ <6533>
25年12月期の連結最終利益を従来予想の4億円→8億円に2.0倍上方修正した。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<9612> ラックランド 東Ｐ +22.94 11/14 3Q 545.44
<6533> オーケストラ 東Ｐ +22.41 11/14 3Q 74.37
<6706> 電気興 東Ｐ +20.23 11/14 上期 赤縮
<4480> メドレー 東Ｐ +13.25 11/14 3Q -54.95
<4053> サンアスタ 東Ｐ +13.03 11/14 3Q -19.09
<7747> 朝日インテク 東Ｐ +12.61 11/14 1Q 46.99
<7780> メニコン 東Ｐ +11.84 11/14 上期 -10.72
<3288> オープンＨ 東Ｐ +11.42 11/14 本決算 14.70
<7354> Ｄｍミックス 東Ｐ +9.29 11/14 3Q 43.29
<8345> 岩手銀 東Ｐ +8.71 11/14 上期 45.28
<6699> ダイヤＨＤ 東Ｐ +8.44 11/14 上期 黒転
<3763> プロシップ 東Ｐ +7.74 11/14 上期 168.70
<6856> 堀場製 東Ｐ +7.73 11/14 3Q 10.48
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ +7.39 11/14 上期 -7.73
<3402> 東レ 東Ｐ +6.47 11/14 上期 -25.20
<6430> ダイコク電 東Ｐ +6.28 11/14 上期 -22.96
<3902> ＭＤＶ 東Ｐ +5.84 11/14 3Q 黒転
<4516> 日本新薬 東Ｐ +5.63 11/14 上期 10.06
<9605> 東映 東Ｐ +5.53 11/14 上期 14.75
<4662> フォーカス 東Ｐ +5.43 11/14 上期 108.03
<8316> 三井住友ＦＧ 東Ｐ +4.55 11/14 上期 24.03
<6376> 日機装 東Ｐ +4.23 11/14 3Q 72.76
<7839> ＳＨＯＥＩ 東Ｐ +4.04 11/14 本決算 -5.84
<7744> ノーリツ鋼機 東Ｐ +3.72 11/14 3Q 9.46
<6209> リケンＮＰＲ 東Ｐ +3.66 11/14 上期 26.10
<4251> 恵和 東Ｐ +3.55 11/14 3Q -1.77
<5076> インフロニア 東Ｐ +3.52 11/14 上期 171.35
<7820> ニホンフラ 東Ｐ +3.14 11/14 上期 29.84
<4324> 電通グループ 東Ｐ +3.11 11/14 3Q 赤転
<9956> バローＨＤ 東Ｐ +3.00 11/14 上期 23.56
<6914> オプテクスＧ 東Ｐ +2.87 11/14 3Q 8.57
<1379> ホクト 東Ｐ +2.85 11/14 上期 黒転
<3196> ホットランド 東Ｐ +2.80 11/14 3Q -42.36
<3916> ＤＩＴ 東Ｐ +2.69 11/14 1Q 10.54
<3663> セルシス 東Ｐ +2.68 11/14 3Q 27.42
<6564> ミダックＨＤ 東Ｐ +2.64 11/14 上期 6.24
<4634> ａｒｔｉｅｎ 東Ｐ +2.45 11/14 3Q -3.41
<3694> オプティム 東Ｐ +2.20 11/14 上期 29.26
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ +2.12 11/14 上期 42.21
<8388> 阿波銀 東Ｐ +2.11 11/14 上期 11.48
<7033> ＭＳＯＬ 東Ｐ +2.00 11/14 3Q －
<5101> 浜ゴム 東Ｐ +1.99 11/14 3Q 11.07
<3865> 北越コーポ 東Ｐ +1.90 11/14 上期 -66.75
<7181> かんぽ生命 東Ｐ +1.84 11/14 上期 10.18
<6445> ジャノメ 東Ｐ +1.74 11/14 上期 -55.70
<2270> 雪印メグ 東Ｐ +1.46 11/14 上期 -16.95
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ +1.20 11/14 上期 26.27
<6118> アイダ 東Ｐ +1.19 11/14 上期 17.65
<6616> ＴＯＲＥＸ 東Ｐ +1.04 11/14 上期 452.17
<7593> ＶＴＨＤ 東Ｐ +1.00 11/14 上期 9.17
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース