B¡ìz¡¦¾¾ËÜ¹§¹°¡õ°ðÍÕ¹À»Ö¤¬¤ªÂ·¤¤¥Ñー¥«ー»Ñ¤Ç¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÂº¤¤¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
B¡Çz¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¾¾ËÜ¹§¹°¤È°ðÍÕ¹À»Ö¤¬¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ñー¥«ー¤òÃå¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñー¥«ー»Ñ¤Ç¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿B¡Çz¾¾ËÜ¹§¹°¡õ°ðÍÕ¹À»Ö
¢£B¡Çz¤Î4Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤¬Ì¾¸Å²°¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡ª²ñ¾ì¤Ç¤ÎÃçÎÉ¤·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFYOP¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØB¡Çz LIVE-GYM 2025 -FYOP-¡Ù¤¬11·î15Æü¡¦16Æü¤Î°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡ÖB¡Çz LIVE-GYM 2025 -FYOP- B¡Çz PARTY¸ÂÄêAR¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¡ù¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤È°ðÍÕ¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ë¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ñー¥«ー¤ò¤ªÂ·¤¤¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥×¥ê¥¯¥éÉ÷¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤ëAR¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊÒ¼ê¤ò¤«¤±¤¿ÀÖ¤¤°áÁõ¤Î°ðÍÕ¤È¥´ー¥ë¥É¤Î¥ì¥¹¥Ýー¥ë¤ò»ý¤Ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¾¾ËÜ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÎÆüÉÕ¡Ê¡ÖAICHI 11.16 SUN VANTELIN DOME NAGOYA¡×¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥é¥¸¥«¥»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¡£¥Õ¥ìー¥à¤ÎÃæ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤¬¥°¥Ã¥É¥Ýー¥º¤ò¤È¤ë°ðÍÕ¤ò»Ø¤µ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÂº¤¤¤ª¼Ì¿¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¾Ð´é¥µ¥¤¥³ー¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£