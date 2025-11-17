女優の大竹しのぶ（68）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。主演舞台の裏で撮影された人気女優との“激レア2ショット”を披露した。

大竹は「リア王、全公演無事に終わりました。来てくださった皆様、本当にありがとうございました。今日も熱い熱い拍手をありがとう 」と書き出し、自身が男性の王「リア王」という難役を務めたことで話題の主演舞台「Bunkamura Production 2025 DISCOVER WORLD THEATRE vol.15『リア王』NINAGAWA MEMORIAL」の、大千秋楽を無事に終えたことを報告した。

続けて「載せたい写真が沢山あって、また少しずつアップしてゆきます。とにかくこの作品に出会えたこと、みんな出会えたことに感謝です。忘れません。」とつづり、共演した女優・宮沢りえ（52）との“舞台裏オフショット”や、掃除機を持って楽屋掃除をしている途中で撮影された、俳優の鈴鹿央士、勝村政信、松田慎也との4ショットなども披露。

「あっ、24分間、5トンの雨に毎回降られたことも。とにかく、イギリスチームの皆さん、日本のスタッフの皆さん、そして共演者のみーんな、ありがとう。」と、特殊な演出を経験したこともあった中で、全公演に幕を閉じられたことに感謝をつづり「寂しいです。また会いましょう。」と、公演が終わった寂しさも記した。

この投稿にフォロワーからは「リア王完走お疲れ様でした！」「5トンの雨！！本当にお身体を休めてくださいね」「お掃除三人組大好きです 」「まだリア王ロスです」など、多くの声が寄せられた。