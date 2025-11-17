

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





56779.68 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56241.98 ボリンジャー:＋3σ(13週)

54100.05 ボリンジャー:＋3σ(25日)

53264.77 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52702.24 ボリンジャー:＋2σ(25日)

52422.57 ボリンジャー:＋2σ(26週)

51304.42 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50800.05 6日移動平均線



50323.91 ★日経平均株価17日終値



50293.37 均衡表転換線(日足)

50287.55 ボリンジャー:＋1σ(13週)

49906.61 25日移動平均線

49590.46 均衡表基準線(日足)

48508.79 ボリンジャー:-1σ(25日)

48497.26 均衡表転換線(週足)

48065.45 ボリンジャー:＋1σ(26週)

47310.34 13週移動平均線

47110.98 ボリンジャー:-2σ(25日)

45853.75 均衡表雲上限(日足)

45713.16 ボリンジャー:-3σ(25日)

45705.34 75日移動平均線

44901.94 均衡表基準線(週足)

44333.12 ボリンジャー:-1σ(13週)

44223.80 均衡表雲下限(日足)

43708.34 26週移動平均線

41355.91 ボリンジャー:-2σ(13週)

40742.15 200日移動平均線

39351.23 ボリンジャー:-1σ(26週)

38378.69 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35119.44 均衡表雲上限(週足)

34994.12 ボリンジャー:-2σ(26週)

30637.01 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 49.77(前日51.46)

ST.Slow(9日) 52.35(前日53.21)



ST.Fast(13週) 78.60(前日86.47)

ST.Slow(13週) 85.36(前日90.75)



［2025年11月17日］



