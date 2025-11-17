　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


56779.68　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56241.98　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
54100.05　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
53264.77　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52702.24　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
52422.57　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
51304.42　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50800.05　　6日移動平均線

50323.91　　★日経平均株価17日終値

50293.37　　均衡表転換線(日足)
50287.55　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
49906.61　　25日移動平均線
49590.46　　均衡表基準線(日足)
48508.79　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48497.26　　均衡表転換線(週足)
48065.45　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
47310.34　　13週移動平均線
47110.98　　ボリンジャー:-2σ(25日)
45853.75　　均衡表雲上限(日足)
45713.16　　ボリンジャー:-3σ(25日)
45705.34　　75日移動平均線
44901.94　　均衡表基準線(週足)
44333.12　　ボリンジャー:-1σ(13週)
44223.80　　均衡表雲下限(日足)
43708.34　　26週移動平均線
41355.91　　ボリンジャー:-2σ(13週)
40742.15　　200日移動平均線
39351.23　　ボリンジャー:-1σ(26週)
38378.69　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35119.44　　均衡表雲上限(週足)
34994.12　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30637.01　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　49.77(前日51.46)
ST.Slow(9日)　　52.35(前日53.21)

ST.Fast(13週)　 78.60(前日86.47)
ST.Slow(13週)　 85.36(前日90.75)

［2025年11月17日］

