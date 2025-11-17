サッカー日本代表は18日に東京・国立競技場で国際親善試合ボリビア戦に臨む。17日は試合会場で公式練習を行い、冒頭の一部を報道陣に公開した。

25選手が参加し、円陣を組んだ後にジョギングやロンド(鳥かご)などで調整。初招集のMF北野は体調不良のため参加せず、宿舎で療養した。

▽日本代表メンバー。☆印は初招集

【GK】早川友基（鹿島）、☆小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）、野澤大志ブランドン（アントワープ）

【DF】谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、瀬古歩夢（ルアーブル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）、菅原由勢（ブレーメン）

【MF／FW】遠藤航（リバプール）、南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、小川航基（ＮＥナイメヘン）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、町野修斗（ボルシＭＧ）、中村敬斗（スタッド・ランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Ｒソシエダード）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）、☆北野颯太（ザルツブルク）、☆後藤啓介（シントトロイデン）、佐藤龍之介（岡山）