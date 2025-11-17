　11月17日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2984銘柄。東証終値比で上昇は1511銘柄、下落は1391銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが125銘柄、値下がりは96銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6298>　ワイエイシイ　　　 1249　　+216（ +20.9%）
2位 <7746>　岡本硝子　　　　　　415　　 +67（ +19.3%）
3位 <219A>　ハートシード　　　 2040　　+320（ +18.6%）
4位 <3358>　ＹＳフード　　　　 99.8　　+9.8（ +10.9%）
5位 <3900>　クラウドＷ　　　　　850　　 +51（　+6.4%）
6位 <4316>　ビーマップ　　　　　850　　 +45（　+5.6%）
7位 <7067>　ブランドＴ　　　　 1020　　 +35（　+3.6%）
8位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　+0.3（　+3.3%）
9位 <4062>　イビデン　　　　　13705　　+440（　+3.3%）
10位 <3719>　ＡＩストーム　　　464.9　 +12.9（　+2.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7309>　シマノ　　　　　　13571　 -2014（ -12.9%）
2位 <9221>　フルハシＥ　　　　 1211　　 -70（　-5.5%）
3位 <6134>　ＦＵＪＩ　　　　 3385.5　-143.5（　-4.1%）
4位 <7084>　スマイルＨＤ　　　 2573　　-107（　-4.0%）
5位 <3192>　白鳩　　　　　　　287.9　 -11.1（　-3.7%）
6位 <303A>　ｖｉｓｕｍｏ　　 1038.1　 -39.9（　-3.7%）
7位 <5724>　アサカ理研　　　　 1930　　 -70（　-3.5%）
8位 <8946>　エイシアンＳ　　　 93.2　　-2.8（　-2.9%）
9位 <7614>　オーエムツー　　 1990.1　 -57.9（　-2.8%）
10位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　 24.3　　-0.7（　-2.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4062>　イビデン　　　　　13705　　+440（　+3.3%）
2位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 1835　 +36.0（　+2.0%）
3位 <6504>　富士電機　　　　10729.5　+159.5（　+1.5%）
4位 <6326>　クボタ　　　　　　 2074　 +19.5（　+0.9%）
5位 <2914>　ＪＴ　　　　　　 5752.5　 +51.5（　+0.9%）
6位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　24065.5　+145.5（　+0.6%）
7位 <6752>　パナＨＤ　　　　 1795.9　　+9.9（　+0.6%）
8位 <7912>　大日印　　　　　 2454.6　 +13.1（　+0.5%）
9位 <9983>　ファストリ　　　　53779　　+269（　+0.5%）
10位 <6532>　ベイカレント　　 6997.9　 +34.9（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8604>　野村　　　　　　 1070.1　 -26.4（　-2.4%）
2位 <8035>　東エレク　　　　　33052　　-248（　-0.7%）
3位 <6361>　荏原　　　　　　 4012.7　 -28.3（　-0.7%）
4位 <1812>　鹿島　　　　　　 5534.9　 -38.1（　-0.7%）
5位 <7201>　日産自　　　　　　362.7　　-2.4（　-0.7%）
6位 <6857>　アドテスト　　　　19900　　-100（　-0.5%）
7位 <6981>　村田製　　　　　 3099.1　 -14.9（　-0.5%）
8位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1275.9　　-6.1（　-0.5%）
9位 <4506>　住友ファーマ　　　 2447　 -11.5（　-0.5%）
10位 <2413>　エムスリー　　　 2661.6　 -12.4（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

