[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1511銘柄・下落1391銘柄（東証終値比）
11月17日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2984銘柄。東証終値比で上昇は1511銘柄、下落は1391銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが125銘柄、値下がりは96銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6298> ワイエイシイ 1249 +216（ +20.9%）
2位 <7746> 岡本硝子 415 +67（ +19.3%）
3位 <219A> ハートシード 2040 +320（ +18.6%）
4位 <3358> ＹＳフード 99.8 +9.8（ +10.9%）
5位 <3900> クラウドＷ 850 +51（ +6.4%）
6位 <4316> ビーマップ 850 +45（ +5.6%）
7位 <7067> ブランドＴ 1020 +35（ +3.6%）
8位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
9位 <4062> イビデン 13705 +440（ +3.3%）
10位 <3719> ＡＩストーム 464.9 +12.9（ +2.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7309> シマノ 13571 -2014（ -12.9%）
2位 <9221> フルハシＥ 1211 -70（ -5.5%）
3位 <6134> ＦＵＪＩ 3385.5 -143.5（ -4.1%）
4位 <7084> スマイルＨＤ 2573 -107（ -4.0%）
5位 <3192> 白鳩 287.9 -11.1（ -3.7%）
6位 <303A> ｖｉｓｕｍｏ 1038.1 -39.9（ -3.7%）
7位 <5724> アサカ理研 1930 -70（ -3.5%）
8位 <8946> エイシアンＳ 93.2 -2.8（ -2.9%）
9位 <7614> オーエムツー 1990.1 -57.9（ -2.8%）
10位 <2134> 北浜ＣＰ 24.3 -0.7（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 13705 +440（ +3.3%）
2位 <1963> 日揮ＨＤ 1835 +36.0（ +2.0%）
3位 <6504> 富士電機 10729.5 +159.5（ +1.5%）
4位 <6326> クボタ 2074 +19.5（ +0.9%）
5位 <2914> ＪＴ 5752.5 +51.5（ +0.9%）
6位 <7741> ＨＯＹＡ 24065.5 +145.5（ +0.6%）
7位 <6752> パナＨＤ 1795.9 +9.9（ +0.6%）
8位 <7912> 大日印 2454.6 +13.1（ +0.5%）
9位 <9983> ファストリ 53779 +269（ +0.5%）
10位 <6532> ベイカレント 6997.9 +34.9（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8604> 野村 1070.1 -26.4（ -2.4%）
2位 <8035> 東エレク 33052 -248（ -0.7%）
3位 <6361> 荏原 4012.7 -28.3（ -0.7%）
4位 <1812> 鹿島 5534.9 -38.1（ -0.7%）
5位 <7201> 日産自 362.7 -2.4（ -0.7%）
6位 <6857> アドテスト 19900 -100（ -0.5%）
7位 <6981> 村田製 3099.1 -14.9（ -0.5%）
8位 <3092> ＺＯＺＯ 1275.9 -6.1（ -0.5%）
9位 <4506> 住友ファーマ 2447 -11.5（ -0.5%）
10位 <2413> エムスリー 2661.6 -12.4（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6298> ワイエイシイ 1249 +216（ +20.9%）
2位 <7746> 岡本硝子 415 +67（ +19.3%）
3位 <219A> ハートシード 2040 +320（ +18.6%）
4位 <3358> ＹＳフード 99.8 +9.8（ +10.9%）
5位 <3900> クラウドＷ 850 +51（ +6.4%）
6位 <4316> ビーマップ 850 +45（ +5.6%）
7位 <7067> ブランドＴ 1020 +35（ +3.6%）
8位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
9位 <4062> イビデン 13705 +440（ +3.3%）
10位 <3719> ＡＩストーム 464.9 +12.9（ +2.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7309> シマノ 13571 -2014（ -12.9%）
2位 <9221> フルハシＥ 1211 -70（ -5.5%）
3位 <6134> ＦＵＪＩ 3385.5 -143.5（ -4.1%）
4位 <7084> スマイルＨＤ 2573 -107（ -4.0%）
5位 <3192> 白鳩 287.9 -11.1（ -3.7%）
6位 <303A> ｖｉｓｕｍｏ 1038.1 -39.9（ -3.7%）
7位 <5724> アサカ理研 1930 -70（ -3.5%）
8位 <8946> エイシアンＳ 93.2 -2.8（ -2.9%）
9位 <7614> オーエムツー 1990.1 -57.9（ -2.8%）
10位 <2134> 北浜ＣＰ 24.3 -0.7（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 13705 +440（ +3.3%）
2位 <1963> 日揮ＨＤ 1835 +36.0（ +2.0%）
3位 <6504> 富士電機 10729.5 +159.5（ +1.5%）
4位 <6326> クボタ 2074 +19.5（ +0.9%）
5位 <2914> ＪＴ 5752.5 +51.5（ +0.9%）
6位 <7741> ＨＯＹＡ 24065.5 +145.5（ +0.6%）
7位 <6752> パナＨＤ 1795.9 +9.9（ +0.6%）
8位 <7912> 大日印 2454.6 +13.1（ +0.5%）
9位 <9983> ファストリ 53779 +269（ +0.5%）
10位 <6532> ベイカレント 6997.9 +34.9（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8604> 野村 1070.1 -26.4（ -2.4%）
2位 <8035> 東エレク 33052 -248（ -0.7%）
3位 <6361> 荏原 4012.7 -28.3（ -0.7%）
4位 <1812> 鹿島 5534.9 -38.1（ -0.7%）
5位 <7201> 日産自 362.7 -2.4（ -0.7%）
6位 <6857> アドテスト 19900 -100（ -0.5%）
7位 <6981> 村田製 3099.1 -14.9（ -0.5%）
8位 <3092> ＺＯＺＯ 1275.9 -6.1（ -0.5%）
9位 <4506> 住友ファーマ 2447 -11.5（ -0.5%）
10位 <2413> エムスリー 2661.6 -12.4（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース