北海道内では１１月もクマの出没が相次いでいますが、道では１７日に対策会議を開き、先日発表された国の「クマ被害対策パッケージ」を円滑に進められるように関係機関と情報交換しました。



苫前町小川地区に設置された無人カメラの映像です。



１１月１２日未明にカメラに映ったのは大きなクマ。



辺りをウロウロしていたと思ったら…



およそ３００キロある箱わなを押してひっくり返していました。





地元猟友会によると、このクマは推定体重およそ４００キロとみられ、箱わなにはシカの骨や皮が入っていたということです。付近では１１月に入り複数回クマの足跡が確認されていますが、クマはまだ捕獲されていません。道内各地でクマの出没が相次ぐ中、道は１７日に対策会議を開き、１１月１４日に政府が発表したクマの個体数の削減・管理などを徹底する「クマ被害対策パッケージ」を円滑に進められるように、道警や猟友会と情報交換しました。（北海道 加納孝之副知事）「国の対策を含め一体となった取り組みを進めまして、人命を最優先に道民のみなさんの安心安全を確保されるよう、ヒグマ対策の一層の強化に取り組んでいきます」道では今後、人の生活圏へのクマの出没防止やガバメントハンターの人材確保など、「クマ被害対策パッケージ」に沿った対策を関係機関と進めていく方針です。