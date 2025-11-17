¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Öº£¤âÈþ¤·¤¤¤±¤É¡×ÂçÊª½÷Í¥¤Î¹ðÇò¤Ë¶ÄÅ·¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤ï¡×Âçºå¥°¥ë¥á¤òÀä»¿¤â¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬17Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÊª½÷Í¥¤Î¹ðÇò¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2003Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅâÂô¼÷ÌÀ¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç20²ó°Ê¾å¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¾Â¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö»ä¡¢¤Þ¤À¸«¤Æ¤ë¤ó¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡ÖÁ´Éô¥»¥ê¥Õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºâÁ°¤µ¤ó¤äÎ¤¸«ÀèÀ¸¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬Á´Éô¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸À¤¦¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¿²¤é¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ó¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ì°Ê¾å¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Ä¤Ä¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ï¡ÖÁ´ÉôÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤ó¡¢¤É¤ÎÌò¤â¡×¤È¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡Ö¹õÌÚÆ·¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤âÈþ¤·¤¤¤±¤É¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Í¡¢ºÙ¤¤¤·¡£²¿¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤ä¤í¡¢¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ê¡£¥«¥ÄÐ§¤Ê¤ó¤«ÀäÂÐ¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡Èº¬µò¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°¤ËÂçºå¤ÎÈÖÁÈ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡È¤¿¤³¾Æ¤¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤ï¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡È¤ï¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢1½®¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È2¸Ä¡É¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£¡Ö1½®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¤ó¡¢2¸Ä¡ª2¸Ä¤Ç½÷Í¥¤Ï»ß¤Þ¤ë¤Î¤è¡ª¤¿¤³¾Æ¤¤¬¡£Ä´»Ò½Ð¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ï2½®¤«¤é¤ä¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£