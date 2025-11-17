あっ、言っちゃった…。男性が無意識に大好きな女性に言ってしまうこと
どんな男性も恋をすると似たようなセリフを女性に言ってしまうものです。
そこで今回は、男性が無意識に大好きな女性に言ってしまうことを紹介。
恋のチャンスを確実に掴むためにもぜひ覚えておきましょう。
「休日はいつも何をしてるの？」
男性は、大好きな女性が休みの日にどんな過ごし方をしているのか気になるもの。
このセリフを言われた時、女性が特に決まった予定がないことをアピールをすれば、ほぼ間違いなく「じゃあ今度遊びに行こう」と提案してくる流れになります。
「今度２人でご飯行かない？」
「今度２人でご飯に行かない？」というのも定番の脈ありセリフ。
誘われる際にいつも「２人で」を強調してくるなら、男性の本気度はかなり高いと言えます。
「また一緒にこようね」
男性と２人で遊びやご飯に出かけた際、お出かけの最中や別れ際に「また一緒にこようね」と言われたらチャンス。
男性は「あなたに特別な感情を抱いているんだ」と匂わせてきています。
その男性とまた一緒に出かけたいと感じているなら、ぜひその場で具体的に「いつどこで会うか？」を決めてください。
男性は今回紹介したセリフを無意識で口にしています。
ぜひ「いいな」と思う男性から今回紹介したセリフを聞けたら、自分からも好意をしっかりアピールしてくださいね。
