実際に自宅で使ってみて“正直レビュー”。本気で推せる【針美容アイテム】３選
年齢を重ねると、肌には「なんとなく元気がない」「乾燥小ジワが目立つ」など、日々じわっと現れるサインが増えていきます。保湿はしているのに物足りない…。そんなときに注目したいのが、自宅でできる“針美容”。美容成分を角層にしっかり届けるためのマイクロニードル発想のケアで、ここ数年人気が高まっています。そこで今回は、実際に使ってみて良さを感じた【針美容アイテム】を紹介します。
気になる部分に“狙って刺す”。ノック注入型のポイントケア美容液
くすみや乾燥小ジワなど、目元・口元などの局所に現れやすい年齢サインには、ノック式のマイクロニードル美容液が便利でした。医療用ニードル技術からヒントを得た浸透促進ニードルを肌にのせ、上から軽くノックするだけ。チクッとした強い刺激は感じず、跡も残らないので、忙しい日でもストレスなく続けられます。
▲CONC「ブライト インジェクション」2.5ml \6,997（税込）
ほんの少量でも肌の明るさに変化が出やすく、目元の印象がやわらかく見えるように感じました。
乾燥が強い日は、３種のコラーゲンと２種のペプチド配合のCONC「PCリッチショット」を。
▲CONC「PCリッチショット」2.5ml \4,378（税込）
特に目元・ほうれい線付近の“影”が気になるときに頼りになります。数日続けて使うことで、ふっくら感を感じやすい点も好印象でした。
“寝ている間”に仕込む。肌の底上げを狙う夜用ニードルセラム
さらにケアを強化したいときには、夜に使うフラクショナルCCの「ニードルセラムCX4」を取り入れると、肌のキメが整いやすい実感がありました。約60万本もの美容針が美容液とともに角層に広がる設計で、毛穴やくすみが気になるときにぴったり。
▲フラクショナルCC「ニードルセラムCX4」30ml \3,080（税込）
ビタミンCカクテルとグルタチオンが配合されており、なめらかなテクスチャーなので、寝る前でも重たさを感じません。朝、肌に触れたときのなめらかさが嬉しいポイントです。
“１品足すだけ”で変わる手軽さがうれしい
今回紹介した針美容アイテムは、特別な準備がいらず、いつものスキンケアの中に１品足すだけでOK。面倒に感じる手間が少ないため、日々のケアに取り入れやすいのが続けられた理由でした。乾燥やくすみ、肌の元気のなさを感じ始めたタイミングで取り入れると、肌に前向きな変化を感じやすいはずです。
自宅でできる“針美容”は、日々のスキンケアを少しだけアップデートしたい大人世代にぴったり。気になったアイテムがあれば、ぜひ無理のない範囲で取り入れてみてください。じわっと肌印象が変わるきっかけになるはずです。＜text＆photo：Chami＞
