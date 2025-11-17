辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんのお食い初めショット公開 手作り献立＆杉浦太陽が釣った鯛にも注目集まる
【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの辻希美が11月16日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんのお食い初めショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】5児のママタレ「私が作ったご飯」第5子のお食い初めショット公開
辻は「今日は夢空のお食い初め（100日お祝い）をしました」とつづり、鯛やお祝い膳、ケーキが並んだ華やかなテーブルを夫でタレントの杉浦太陽と夢空ちゃんを抱いた辻が笑顔で囲んでいるショットを投稿。「いつも沢山の笑顔で杉浦家にパワーと笑顔と癒しをありがとう」と、夢空ちゃんへの感謝の言葉を添えている。
なお、ストーリーズではお食い初めショットとともに「私が作ったご飯」「パパが釣った鯛」と、辻の手料理と杉浦が釣った魚であることを紹介している。
この投稿には「幸せあふれる写真」「可愛らしい家族ショット」「100日おめでとう」「雰囲気が温かい」「素敵な記念日」「成長が楽しみ」といった声や、「お食い初めの献立も手作りするなんて凄すぎ」「さすが料理上手」「鯛を釣れるパパ素敵」「愛情いっぱい」などの反響が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆辻希美、第5子・夢空ちゃんのお食い初めショット公開
◆辻希美の投稿に反響
