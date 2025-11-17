東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの2026年度（2026年4月〜2027年3月）のスケジュールが発表されました！ 東京ディズニーシーでは、2026年に開園25周年を迎え、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催されます。

このほか、両パークで魅力的なスペシャルイベントやプログラムが展開されます。

東京ディズニーランド／東京ディズニーシー 2026年度スケジュール

2026年度の東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、季節ごとのスペシャルイベントや、アニバーサリーイベントが開催されます。

アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」

開催期間：2026年4月15日(水)〜2027年3月31日(水)

開催場所：東京ディズニーシー

2001年9月4日に誕生し、2024年に「ファンタジースプリングス」が加わった東京ディズニーシーが25周年を迎えます。 「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」では、きらめきを増したパークの物語がこれからも続くことを願うアニバーサリーイベントが開催されます。

イベントのテーマカラーは、パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」です。 パーク全体が華やかな装飾や光の演出で彩られます。 メディテレーニアンハーバーでは「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」が公演されるほか、 アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークでは、世界のダンスと音楽の祭典「ダンス・ザ・グローブ！」が公演されます。 夜には、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの壁面に映像が映し出され、25周年の夜を彩ります。

スペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」

開催期間：2026年4月15日(水)〜6月30日(火)

開催場所：東京ディズニーシー

東京ディズニーシー25周年の一部期間では、「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」が開催されます。 “食で世界を巡る”をテーマに、東京ディズニーシーの異国情緒あふれる雰囲気の中で、各エリアならではの“食”を楽しめます。 多彩な料理とワインをはじめ、この時期だけのさまざまなアルコール飲料やソフトドリンクを賞味できます。

スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」 第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

開催期間：2026年4月9日(木)〜6月30日(火)

開催場所：東京ディズニーランド

東京ディズニーランドでは、「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」が実施されます。 これは、「ディズニー・パルパルーザ」第3弾で実施された、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場する「ヴァネロペ」が思い描いたスウィーツの世界へ様変わりしたパークを再び楽しめるイベントです。 本イベント開催に先立ち、3月9日(月)よりデコレーションの実施やスペシャルメニュー、一部のスペシャルグッズが販売されます。

スペシャルイベント 「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」

開催期間：2026年7月2日(木)〜9月14日(月)

開催場所：東京ディズニーランド／東京ディズニーシー

ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の2026年夏の日本公開を記念して、スペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」が開催されます。 東京ディズニーランドでキャラクターをみつけて楽しむスタンプラリーの実施やスペシャルメニューが販売されます。 また、両パークでデコレーションやスペシャルグッズが展開されます。

スペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」

開催期間：2026年7月2日(木)〜9月14日(月)

開催場所：東京ディズニーランド／東京ディズニーシー

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」が開催されます。 それぞれのパークでびしょ濡れプログラムが実施され、特別な夏を爽快に楽しめます。

スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」

開催期間：2026年9月16日(水)〜10月31日(土)

開催場所：東京ディズニーランド／東京ディズニーシー

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」が開催されます。 イベント期間中は東京ディズニーリゾートならではのハロウィーンをそれぞれのパークで楽しめます。

スペシャルイベント「ラソス・デ・ラ・ファミリア」

開催期間：2026年9月16日(水)〜11月2日(月)

開催場所：東京ディズニーシー

東京ディズニーシーのロストリバーデルタでは、2025年度に引き続き、ディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』でも描かれたメキシコの伝統文化「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）をモチーフにしたスペシャルイベント「ラソス・デ・ラ・ファミリア」が開催されます。

スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」

開催期間：2026年11月11日(水)〜12月25日(金)

開催場所：東京ディズニーランド／東京ディズニーシー

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」が開催されます。 2つのパークで趣の異なる世界観を楽しめます。

お正月のスペシャルイベント

開催期間：2027年1月1日(金)〜1月11日(月)

開催場所：東京ディズニーランド／東京ディズニーシー

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、お正月限定のスペシャルイベントが開催されます。 「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たちが華やかなお正月の衣装で新年のあいさつをするほか、お正月ならではのスペシャルグッズやスペシャルメニューが用意されます。

25周年を迎える東京ディズニーシーをはじめ、2026年度も楽しみなイベントが盛りだくさんです☆

東京ディズニーランド／東京ディズニーシー 2026年度スケジュールの紹介でした。

