NHK-FMで『今日は一日“渋谷陽一”三昧』12・13放送決定 ロック愛あふれる3時間45分に
NHK-FMでは、今年7月に亡くなった音楽評論家・渋谷陽一さんを特集する番組『今日は一日“渋谷陽一”三昧』を、12月13日午後0時15分から午後4時まで放送する。渋谷さんが50年以上にわたってNHKラジオでDJを務め、リスナーにロックの魅力を届けてきたその功績を讃える特別番組となる。
【写真】対談にて…笑顔で語っていた渋谷陽一さん
渋谷さんは、音楽評論の第一人者として『rockin’on』をはじめとする音楽雑誌を多数創刊。さらに、近年ではロックフェスの主催なども行い、国内外のロックシーンの架け橋として日本の音楽文化に大きな影響を与えてきた。また、NHKラジオでは1973年の『若いこだま』を皮切りに、『ヤングジョッキー』『サウンドストリート』『FMホットライン』『ミュージックスクエア』『ワールドロックナウ』など、“放送100年”の半分以上にわたって、NHKのラジオでレギュラー番組を務めてきた。
今回の『今日は一日“渋谷陽一”三昧』では、そんなラジオDJとしての渋谷さんの歩みを振り返る内容を予定。番組では「あなたが渋谷陽一さんから教わったロック」をテーマにリクエストを募っており、視聴者から寄せられたエピソードと楽曲をセレクトして紹介する。ゲストやDJなどの詳細情報は、後日発表される。
なお、同放送はNHKラジオ公式アプリ「らじる★らじる」でも同時配信されるほか、放送後1週間の聞き逃し配信にも対応する。ロックを愛し、ラジオを愛した渋谷陽一さんの軌跡をたどる3時間45分となりそうだ。
■放送予定
12月13日（土）午後0時15分〜午後4時 ＜NHK-FM＞
配信：らじる★らじる（同時配信・聞き逃し配信あり）
