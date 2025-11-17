YouTube登録者145万人のクリエーター夫婦、約650万円のトヨタ『セリカXX』購入 1985年式も“国宝級”コンディションに驚き
YouTubeのチャンネル登録者145万人を誇る「ナカモトフウフのOkinawa Life Vlog」のショート動画が17日までに更新され、妻・ちゃんまりが“昭和名車”を購入することを明かした。
【写真】かっこよすぎる…ナカモトフウフが購入する“国宝級”コンディションのトヨタ『セリカXX』
沖縄に住む、夫・だいすけ、妻・ちゃんまりの夫婦の日常を公開し人気を博している同チャンネル。今回、「妻が推し活に600万円使ってるんだけどどう思う？」と題した動画で、東京を訪れた2人。ちゃんまりが「楽しみ！」とテンション爆上げで向かったのは、ある工場。
緊張した面持ちで中にはいるとそこには、オレンジ×ベージュの特徴的なカラーリングが印象的な車が1台。ちゃんまりは言葉を失っていると、ナレーションで「妻の憧れのお相手は“国宝級”コンディションの旧車」と紹介され、テロップで1985年式トヨタ『セリカXX』（約650万円）と表示された。
マニュアル免許がないちゃんまりに変わって、だいすけの運転でドライブ。だいすけが「最高」というと、ちゃんまりもうっとりとした表情を見せ「乗り心地めっちゃいい！」と絶賛。戻ってからだいすけが「どうする？」とたずねると、ちゃんまりは「買う」と即答。だいすけは「あなたが頑張って買ったものだからね」とちゃんまりを称えつつ、「これからMT免許取得頑張るそうです」とテロップで表示。最後に愛車を前にポーズを決めるちゃんまりを背景に「たくさん思い出作ろうね」と語った。
この投稿に「ほんとに欲しかったんだろうなぁすごい楽しいって顔してる」「こんな可愛いオレンジ＆ベージュ色は今時ないですね！MT免許頑張ってください」「ちゃんまりナイスセンスすぎる…！セリカ可愛いよね…！！！」「いやーセリカが良いと思ってくれるのは嬉しい！流石奥さん！！」「このご時世にセリカXXを買うちゃんまりさんのセンス」などのコメントが寄せられている。
