【カルディの福袋2026】食品福袋･コーヒー福袋など全5種を販売、それぞれ限定バッグに詰め合わせ

カルディコーヒーファームは11月19日から、公式アプリとオンラインストアで「食品福袋」(税込5,500円)の抽選申し込みの受付を開始する。

あわせて同日から「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」8,000円(税込、以下同)の抽選申し込みの受付も行う。

そのほか、2026年の初売りでは「コーヒー福袋」3種類(3,000円、3,500円、6,000円)を発売する。

カルディ「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」

〈カルディ2026福袋(価格はすべて税込)〉

〈1〉食品福袋(5,500円)

〈2〉オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋(8,000円)

〈3〉コーヒー福袋人気セット(3,000円)

〈4〉ドリップコーヒー福袋(3,500円)

〈5〉コーヒー福袋豪華セット(6,000円)

◆食品福袋

シンプルなトートバッグに、21点前後の食品を詰め合わせた福袋。福袋限定のオリジナル商品をはじめ、和食材ブランド「もへじ」から干支にちなんだ商品、カルディコーヒーファームの人気商品が入っているという。価格は税込5,500円。

「食品福袋」のトートバッグは、丈夫なポリエステルとコットンの混紡生地を使用。バッグの開け口はファスナーが付いている。内ポケット付き。バッグの大きさは、約縦39.5×横44.5×マチ12.5cm、持ち手60cm。

カルディ「食品福袋」バッグ

「食品福袋」は実店舗･公式オンラインストアともに、それぞれ事前抽選販売となる。両方で申し込みすることも可能。

実店舗の抽選は、公式アプリで11月19日0時〜12月3日23時59分に受け付ける。公式オンラインストアでの抽選は、11月19日10時〜11月30日23時59分に受け付ける。

カルディコーヒーファーム「食品福袋」

◆オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋

公式オンラインストア限定の福袋。「ニューイヤーブレンド2026」や「パナマ ゲイシャ」、「ニカラグア ブエノスアイレス農園」などこだわりのコーヒー豆と、カップ･オブ･エクセレンス入賞コーヒーなどのドリップコーヒーが入っている。価格は税込8,000円。

カルディ「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」

【「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」セット内容】

〈1〉ニューイヤーブレンド2026(200g)

〈2〉パナマ ゲイシャ(200g)

〈3〉ニカラグア ブエノスアイレス農園(200g)

〈4〉カフェカルディドリップ コロンビア ウィラピンクブルボン(4個)

〈5〉カフェカルディドリップ エルサルバドル2024カップ･オブ･エクセレンス1位(1個)

〈6〉カフェカルディドリップ メキシコ2024カップ･オブ･エクセレンス2位(1個)

〈7〉カフェカルディドリップ ブラジル2024カップ･オブ･エクセレンス10位(1個)

〈8〉カフェカルディドリップ エチオピア2024カップ･オブ･エクセレンス12位(1個)

〈9〉カフェカルディドリップ ペルー2024カップ･オブ･エクセレンス13位(1個)

〈10〉バッグ 1個

「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」のバッグは、黒色のキルティングバッグ。2WAY仕様となっており、トートバッグとしても巾着としても使える。バッグの大きさは、約縦30×横33×マチ15cm、持ち手31cm。

「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」の事前抽選は、公式オンラインストアの特設ページで受け付ける。抽選申し込み期間は、11月19日10時〜11月30日23時59分まで。

「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」バッグ

◆コーヒー福袋人気セット

ブルーを基調としたバッグに、飲みやすい味わいのコーヒー3種を詰め合わせた福袋。価格は税込3,000円。

カルディ「コーヒー福袋人気セット」

【「コーヒー福袋人気セット」内容】

〈1〉ニューイヤーブレンド2026(200g)

〈2〉ブルーマウンテンブレンド(200g)

〈3〉ブラジル ダークロースト カルモデミナス地区(200g)

〈4〉バッグ

「ニューイヤーブレンド2026」は、華やかな香りと豊かな甘さが特徴。「ブルーマウンテンブレンド」は、香りと味わいの“秀逸なバランス”を楽しめる。「ブラジル ダークロースト カルモデミナス地区」は、しっかりとした苦味と、ダークチョコレートの風味が特徴。

「コーヒー福袋人気セット」のバッグは、爽やかなブルーに「KALDI」のロゴを、立体的なエンボス加工で施した。バッグの大きさは、約縦24×横33×マチ13cm、持ち手30cm。

カルディ「コーヒー福袋人気セット」バッグ

◆ドリップコーヒー福袋

軽量で耐久性に優れたポリプロピレンのバッグに、5種の味わいで28杯分のドリップコーヒーを詰め合わせた福袋。価格は税込3,500円。

カルディ「ドリップコーヒー福袋」

【「ドリップコーヒー福袋」セット内容】

〈1〉ニューイヤーブレンド2026(6個)

〈2〉干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト(6個)

〈3〉ブルーマウンテンブレンド(6個)

〈4〉タイドイトンコーヒー(6個)

〈5〉パナマ ゲイシャ(4個)

〈6〉バッグ

「ニューイヤーブレンド2026」や「干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト」は、この時期限定のドリップコーヒー。

「ドリップコーヒー福袋」のバッグは、2種類の長さの持ち手が付いた2WAY仕様で、手持ちと肩掛けをシーンによって使い分けできる。バッグの大きさは、約縦37×横39×マチ10cm。持ち手30cm、肩掛け64cm。

カルディ「ドリップコーヒー福袋」バッグ

◆コーヒー福袋豪華セット

ブルーマウンテンの最高等級豆(ジャマイカ輸出規格)を100%使用した「ブルーマウンテンNo.1」など、こだわりのコーヒー3種が入った福袋。価格は税込6,000円。

カルディ「コーヒー福袋豪華セット」

【「コーヒー福袋豪華セット」内容】

〈1〉ブルーマウンテンNo.1(200g)

〈2〉モカマタリ(200g)

〈3〉干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト(200g)

〈4〉バッグ

「モカマタリ」は赤ワインを思わせる華やかな香りが特徴。「干支珈琲 ケニア ニエリ地区 ダークロースト」は、ドライフルーツや黒糖のような濃厚な甘さを楽しめるという。

「コーヒー福袋豪華セット」のバッグは、コーヒー豆柄のキルティングを使用。黒色を基調に「KALDI」ロゴを配した、シンプルなデザイン。内ポケット付き。バッグの大きさは、約縦23×横30×マチ12cm、持ち手35cm。

カルディ「コーヒー福袋豪華セット」バッグ

コーヒー福袋3種「コーヒー福袋人気セット」「ドリップコーヒー福袋」「コーヒー福袋豪華セット」は、実店舗･公式オンラインストアともに、2026年初売りから販売となる。公式オンラインストアの販売開始日時は、2026年1月1日午前10時。

■カルディ公式サイト内「2026年カルディコーヒーファームの福袋」