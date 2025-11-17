ÏÂÅÄ¾§¡¢°¦Ç¤Î»à¤òÊó¹ð¡¡ºÊ¡¦¾åÌî¼ùÎ¤¤¬21ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ìÄ¹Ç¯À¸³è¤ò¤È¤â¤Ë¡Ö¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É18Ç¯¤È4¥ö·î¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾åÌî¼ùÎ¤¡Ê39¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦TRICERATOPS¤ÎÏÂÅÄ¾§¡Ê49¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öµî¤ëº£·î¤Î8Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¤¬Î¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É18Ç¯¤È4¥ö·î¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦Ç¡¦¥Õ¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î»à¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Õ¥é¥ó¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈþ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Í¡×ÏÂÅÄ¾§¡õ¾åÌî¼ùÎ¤¤Î°¦Ç¡¦¥Õ¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸Á°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Õ¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬21ºÐ¤Î»þ¡¢¥Ö¡¼¥Ö¡¼¤Î1Ç¯¸å¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿»Ò¡£²¶¤Ç¤¹¤é10Ç¯´Ö¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤ï¤±¤À¡×¡Ê¢¨¥Ö¡¼¥Ö¡¼¤Ï23Ç¯6·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°¦¸¤¤ÎÌ¾Á°¡Ë¤È¡¢¸µ¤Ï¾åÌî¤Î°¦Ç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡2023Ç¯¸µÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¾åÌî¤¬¡ÖÏÂÅÄ¥Õ¥é¥ó¡×¤È¡ÈËÜÌ¾¡É¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÇÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¤Ï¥Ö¡¼¤È°ã¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê²Ä°¦¤¬¤ë¤ÈÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é²¿¤È¤Ê¤¯¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ä¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤âÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥Õ¥é¥ó¤Î¤¤¤Ê¤¤²È¤Ï¤È¤Æ¤âÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£²þ¤á¤ÆÇ¤Î°ÎÂç¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤ë¡£¥Ö¡¼¤Î»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿´¤Ë¥Ý¥Ã¥«¥ê·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥é¥ó¤Î¤ª¹ü¤Ï¥Ö¡¼¤Î¤ª¹ü¤ÎÎÙ¤ËÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÍ·¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤Í¡£µ×¡¹¤Î¥Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£¥Õ¥é¥ó¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈþ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤º¤Ã¤È¶á¤¯¤Ç²¶Ã£¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
