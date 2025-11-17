高市総理の台湾有事に関する答弁をめぐり、日中双方の応酬が続く中、事態の沈静化の糸口を探るため、外務省の幹部が中国を訪問し協議する方針です。

台湾有事をめぐり、高市総理が国会で集団的自衛権の行使が可能になる「存立危機事態になり得る」との考えを示したことに中国側は強く反発していて、日中両国では相手側の大使を呼び出し抗議するなど、応酬が続いています。

記者

「外務省の金井局長が北京の空港に到着しました」

こうした中、外務省の金井アジア大洋州局長はきょう午後、中国・北京を訪れています。

政府関係者によりますと、中国外務省の劉勁松アジア局長らと会談するものとみられ、金井局長は“答弁はこれまでの日本政府の立場を変えるものではない”と伝えるなど、事態の沈静化を図りたい考えです。

木原稔 官房長官

「政府としては中国側の一連の措置による影響を含めて引き続き状況を注視し、適切な対応をおこなってまいります」

一方、木原官房長官は会見で、中国側の一連の対応については「適切な対応を求めていく」と強調しました。