元AKB48の歌手で俳優の河西智美さんが自身のインスタグラムを更新。長女の七五三をお祝いし、家族での神社参拝の様子を公開しました。



河西さんは、「先日、娘の七五三を家族でお祝いしました」とコメントし、長女や、夫で新体操講師の小山圭太さんとの和装姿の家族写真を添えて投稿しました。







特に注目されるのは、長女が身に着けた赤い着物です。河西さんによると、これは自身が3歳の頃に着用したもので、「私のおばあちゃんとひぃおばあちゃんがお宮参りの祝着を直してくれたお着物」だそうです。







河西さんは「子供を授かるまでは"新しい流行りのやつとか着せるでしょ〜"と正直思っていた」と当初の考えを明かしつつ、「娘が産まれて成長する姿を見ていて、私の大好きなおばあちゃん達の愛情がつまったみんなの思い出のお着物がとても愛おしく思えてきて みんなが天国から見てくれたらいいなと思ったりして このお着物を着てもらいたいなと思いました」と心境の変化を綴っています。









また、娘さんの髪型については「私の母が美容師さんなので日本髪をお願いしました」と説明。「プリンセスはたくさんやる機会あるけど日本髪はなかなかできないと思うので、絶対日本髪！！と私の熱望で」と、伝統的な日本髪にこだわった理由も明かしています。







「あっという間に3歳。本当に光の速さのようにも感じますが、目を閉じれば幸せで暖かい思い出がたくさんたくさんあって」と娘の成長を実感する河西さん。「こんなに幸せな気持ちを教えてくれた娘ちゃんに家族のみんなに、神様に、心から感謝の気持ちでいっぱい」と綴り、「ご祈祷中は涙を堪えました」と感動的な様子も伝えています。







「この子がいるから踏ん張れたことがたくさんあります。私を強くしてくれたのは間違いなく娘ちゃんのおかげ」と母としての思いを表現し、「そして旦那さんのおかげです。2人と出会えて私は本当に幸せものです」と家族への感謝も述べています。







最後に「いつの間に！？というスピードで新しいことをどんどん吸収していく娘に置いていかれないように、これからもパパママで力を合わせて娘の成長をサポートしていきます」と決意を表明し、「これからも一緒に人生を歩んでいこうね」と愛情あふれるメッセージで締めくくっています。



河西さんは2021年5月に新体操講師の小山圭太さんと結婚、翌2022年6月には第一子女児を出産したことを公表しています。



