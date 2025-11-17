【矢場とん×SEVENTEEN コラボ】オリジナルキーホルダー付コラボメニューの販売や等身大パネルの設置など実施
矢場とんは、韓国の13人組男性アイドルグループ『SEVENTEEN』による日本ツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』の開催を記念し、2025年11月27日から12月21日までの間、全国の対象店舗でコラボレーションキャンペーンを実施する。限定メニューの提供に加え、オリジナルノベルティの配布や等身大パネルの設置などの企画を用意した。
矢場とん×SEVENTEEN コラボキャンペーン開催〈コラボレーション対象店舗一覧〉
【愛知県】
･矢場町本店
･栄松坂屋店
･栄セントライズ店
･名古屋駅エスカ店
･イオンモールナゴヤドーム前店
･中部国際空港店
･名古屋駅名鉄店
【大阪府】
･大阪松竹座店
･大阪 阪急三番街店(※等身大パネルの設置はない)
【東京都】
･東京銀座店〈数量限定コラボメニューの提供とノベルティ配布〉
キャンペーン期間中、対象店舗でコラボメニューを注文すると、SEVENTEENメンバーの「ボンフィンキーホルダー」(全9種)がランダムで1点もらえる。なお、ノベルティは数量限定のため、予定数に達し次第終了。
コラボメニュー注文でオリジナルノベルティ(全9種)がもらえる
【対象メニュー一覧】
イートイン
◆「ロースとんかつ定食/御膳」税込2,000円
◆「ひれとんかつ(小)定食/御膳」税込2,200円
店内メニュー「ロースとんかつ定食/御膳」「ひれとんかつ(小)定食/御膳」
◆「鉄板リブとんかつ定食/御膳」税込2,600円
◆「鉄板ひれとんかつ定食/御膳」税込2,600円
店内メニュー「鉄板リブとんかつ定食/御膳」「鉄板ひれとんかつ定食/御膳」
※大阪･阪急三番街店では「鉄板リブとんかつ定食/御膳」「鉄板ひれとんかつ定食/御膳」に代わり、「わらじとんかつ定食」「ひれとんかつ(中)定食」(各税込2,500円)が対象となる。
テイクアウト
◆「ロースとんかつ弁当」税込2,000円
◆「ひれとんかつ弁当」税込2,500円
テイクアウトメニュー「ロースとんかつ弁当」「ひれとんかつ弁当」〈等身大パネルの設置やミュージックビデオの放映も〉
大阪･阪急三番街店を除く対象9店舗では、SEVENTEENメンバーの等身大パネルを展示。店舗ごとに異なるメンバーのパネルを設置するという。
対象店舗にSEVENTEENメンバーの等身大パネルを設置
また、矢場町本店外壁に設置された大型モニターでは、SEVENTEENのミュージックビデオを放映する。
矢場町本店の大型モニターでSEVENTEENのMVを放映