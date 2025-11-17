手みやげに最適！ もらって嬉しい、少し贅沢な“チーズ＆調味料”5選

賢者が選ぶ、いま贈りたい美味なるギフト。シンプルかつ楽しい、画期的な令和の日常レシピに熱い支持が集まる長谷川あかりさんが、大事な人に贈りたい最新手みやげ5選をセレクトの心得とともに教えてくれました。

日常のテーブルがアガる、少し贅沢なチーズ＆調味料

「贈り物をする時は相手のライフスタイルや好みをよく観察して、ぴったりのものを探します。一方で自分で買うのはなかなかハードル高いかも…？ というような、ちょっとだけリッチなものを。それも選ぶ時のポイントです！」

と教えてくれたのは、シンプルかつ楽しい、画期的な令和の日常レシピに熱い支持が集まる長谷川あかりさん。今回はいつもの料理にプラスするだけで食卓がグレードアップする日々のスパイス的フードや調味料をセレクト。

「たとえば大粒のマスタードは朝食に、イタリアの魚醤『コラトゥーラ』はパスタやスープの隠し味に…と、いつものごはんで使えるものばかりです。毎日のお料理、無理せず楽しんでねー！」

【ランマス】チーズアソート ギフトセット〈ベーシックBOX〉

チーズアソート ギフトセット〈ベーシックBOX〉 \7,500

ベストコンディションの食べ頃チーズ詰め合わせ

熟成管理にこだわりを持ち、最高の状態のチーズを提供する専門店のおまかせセット。「バーで出合った一目惚れチーズ！ アソートなら食べる人や場面を選ばず贈れます」。チーズ約60g×6種とドライ白いちじく約100g入り。

東京都世田谷区下馬2-20-5 TEL. 03-6453-2045 13:00〜19:00（土・日・祝日12:00〜） 月・火・祝日の翌日休（月・火曜が祝日の場合は営業）

【GOLDEN MUSTARD（ゴールデンマスタード）】ゴールデンマスタード【ゴールド】

ゴールデンマスタード【ゴールド】 140g \1,728

和洋中どんな料理にも合う、黄金のマスタード

レトロテイストのボトルを開けるとそこには、宝石のようなつやつやの大粒マスタードがたっぷり。「オムレツに茹でたウインナー、パン。『そんな休日の朝ごはんに添えてみて』とプレゼントしたくなる、ちょっと特別なマスタードです」。洋食はもちろん、お刺し身や卵かけご飯、焼き餃子など和食や中華との相性も抜群。

TEL. 03-6240-9235

【紫野和久傳（むらさきのわくでん）】山椒香油・実山椒醤（みざんしょひしお）詰め合わせ

山椒香油・実山椒醤詰め合わせ 山椒香油1本（90g）、実山椒醤1本（125g）入り \3,132

山椒の爽やかな香りが際立つ、京料亭のおもたせ

米胚芽油に粉山椒を合わせた爽やかな香味オイルと、若摘みの実山椒を酒と醤油で煮詰めた甘辛い特製たれの組み合わせ。「お刺し身にサラダにと万能。何にかけてもお店の味になります！」

堺町店 京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町679 TEL. 075-495-5588（代） 1Fおもたせ10:00〜19:00、2F茶菓席13:00〜17:00 無休 京都、名古屋、東京に支店あり。

【宮野ピーナッツ】落油（らくゆ）

落油 140g \1,836＊編集部調べ

いつもの料理がごちそうになる魔法のピーナッツオイル

自然に沿った栽培法で育てた最高級品種「千葉半立」を、昔ながらの玉締め搾りで食用油に。やさしいピーナッツの香りを生ではもちろん、火を通しても。デトックス効果もあり。「普段の炒め物をこの油に変えると新鮮な仕上がりに！」。催事等で不定期販売。日程はWebで確認を。

千葉県成田市西三里塚1-172 TEL. 0476-35-2111 9:00〜17:00 日曜休

【カーサ・モリミ】サポーリ コラトゥーラ（アンチョビエッセンス）

サポーリ コラトゥーラ（アンチョビエッセンス） 50ml \2,592

イタリア南部で愛される、やさしい風味の魚醤

コラトゥーラとは、イタリア南部のアマルフィ沿岸で造られる魚醤。「原料となるカタクチイワシの旨みがぎゅっと詰まっているけれど、さっぱりとして、まろやか。オリーブオイルと合わせてパスタの味つけにしたり、スープにひとまわしするのもいいし、カルパッチョのドレッシングの隠し味にもおすすめです」

公式オンラインショップ「ラ・クチネッタ」にて販売。

長谷川あかり

料理家、管理栄養士。幼い頃から芸能界で活躍、22歳での引退後に大学で栄養学を学び管理栄養士の資格を取得。平日でもできて気分が上がる料理レシピが広い世代の心を掴んでいる。著書に『ワンパターン献立』（ダイヤモンド社）など多数。