ドジャース、若手有望株と29歳外野手“交換トレード”の可能性も…「あらゆる手段を尽くすだろう」米メディア

ドジャースは若手有望株とデュランをトレードするのか(C)Getty Images

ドジャースは今オフ、外野手の補強を目指していると噂されている。そんな中、レッドソックスの外野手であるジャレン・デュランをトレードで獲得する動きが浮上している。

【写真＆動画】癒される…愛犬「カルロス」を抱く山本由伸をチェック

米メディア『ClutchPoints』はドジャースの打撃陣について「攻撃の核となる選手たちは高齢化が進んでおり、いくつかの穴がある。特に、レフトのポジションが弱点だ。ドジャースはこの穴を埋めるためにあらゆる手段を尽くすはずで、ジャレン・デュラン獲得のために大型トレードを追求するかもしれない」と指摘した。

その上で「レッドソックスとの間でどのような取引が考えられるだろうか？」と、デュランとの交換相手について言及している。

記事では、ドジャースが球界でも屈指のファームシステムを持っていると紹介。「彼らの若手選手のほとんどは、まだメジャーデビューまでには時間がかかるが、これはレッドソックスのようなチームにとっては興味深い要素となる可能性がある」と指摘し、トッププロスペクトとして、共に外野手のザイアー・ホープ、エドゥアルド・キンテーロらとのトレードを提案した。