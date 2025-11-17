【ファミマツケン福袋】わずか4日で申込件数の目標対比138(サンバ）%超えの大反響　本人イチオシのグッズは「でっかいトランプ」

株式会社ファミリーマートは、年末年始キャンペーンのアンバサダーに就任した松平健さんの「ファミマツケン福袋」が、受付開始から４日間で目標対比138(サンバ）%超えになったと発表した。

ファミリーマートオリジナルグッズを詰め合わせた「ファミマツケン福袋」は、2025年11月11日（火）から、ファミマオンラインで抽選申込の受付を開始した。発表直後から話題となり、わずか4日での138(サンバ）%超えとなった。抽選申込は11月24日（月）まで。

通常のトランプカードよりも一回り大きい「ファミマツケンでっかいトランプ」は、松平さんのおすすめグッズ。J〜KやJOKER2種には、特別なデザインをされているという。さらに、「3」と「8」を、並べると「さんば！」になる仕掛けも魅力の一つ。

松平さんイチオシのグッズ「でっかいトランプ」

・抽選申込期間

〜2025年11月24日（月）23:59

・当選結果通知日

2025年11月26日（水）※順次メールにて連絡。

・商品受取日

2026年1月1日（木）10：00〜1月14日（水）23：59

【「ファミマツケン福袋」抽選申込はこちら】

※1人1回まで（1個まで）可能応募

※応募者多数の場合は抽選での販売となる

〈ファミマツケン福袋：内容詳細〉

【商品名】ファミマツケン ステンレスタンブラー

【素材】ステンレス

【数量】１つ

【サイズ】直径86×高さ125mm ※内容量450ml

【内容】高級感あふれるゴールドボディに、マツケンの名前と芸紋を冠した特別デザインのステンレスタンブラー。保温・保冷性能で、コーヒーや茶など冷たい飲み物も適温をキープできるのが特徴。マツケンファン必携のアイテムだという。

ファミマツケン ステンレスタンブラー

【商品名】ファミマツケン でっかいトランプ

【素材】紙

【数量】１セット（4種13枚＋ジョーカー2枚）

【サイズ】幅100×高さ140mm

【内容】松平さんおすすめグッズ。マツケンのオリジナルデザインを施した大きいサイズのトランプ。インパクト抜群のタイテム。3と8（サンバ）やJ〜Kにはマツケンデザインが記されている。部屋のインテリアアイテムとしても飾ることも可能。

ファミマツケン でっかいトランプ

【商品名】ファミマツケン ランチョンマット

【素材】PP

【数量】１枚

【サイズ】幅350×高さ250mm

【内容】ゴールドカラーの背景に、マツケンの笑顔が輝くデザインのランチョンマット。

ファミマツケン ランチョンマット

【商品名】 3000円相当のクーポン冊子

【素材】紙

【数量】1冊

【内容】クーポン3000円相当割引券

・ファミチキ／ファミチキレッド200円引き5枚

・おむすび100円引き7枚

・デザート100円引き7枚

・パン100円引き6枚

3000円相当のクーポン冊子

【有効期限】

2026年5月31日（日）まで

※クーポンの使用方法など詳細は、実際の券面を確認。

〈松平健さん直筆サインもしくは“10,000円相当”のファミマポイントが当たる〉

「ファミマツケン福袋」についてくる「おみくじ開運カード」には、500個に1個の確率で10,000円相当の「ファミペイギフトカード」、3,000個に1個の確率で松平健さんの直筆サインが入っているという。

ファミマのアプリ「ファミペイ」で、「ファミペイギフトカード」に印刷されている二次元コードを読み込む、もしくは印字されているギフトコードを入力することで、ファミペイ残高に10,000円相当のファミマポイントがチャージされる。

ファミマツケン おみくじ開運カード

【景品名】ファミマツケン おみくじ開運カード

【素材】紙

【数量】1枚（全6種からランダムで1枚）

【サイズ】約幅63×高さ89mm

【内容】マツケンのオリジナル開運カード。運気を引き寄せるかもしれないパワフルなアイテム。全6種、どれが当たるかは運次第。

※直筆サイン入りカードや、ファミマポイント1万円分のコード付きカードが入っている場合がある

※画像はイメージ

※注文方法詳細はこちらから確認