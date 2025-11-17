高齢者が最善の医療を受けるにはどうしたらいいか。医師の石川英昭さんは「特に高齢者は、身体的特性や病状の複雑さが考慮されていない場合も多く、ガイドライン通りの医療が必ずしも最適な選択肢とは限らない。また医師に診察を受けると、『様子を見ましょう』と言われることがあるが、これも重要な判断の一つだ」という――。

※本稿は、石川英昭『幸せな老衰 医師が伝える叶えるための「3つの力」』（光文社）の一部を再編集したものです。

■EBMが自分に合うとは限らない

「EBM：Evidence-based Medicine（根拠に基づく医療）」とは、「科学的な研究結果に裏打ちされた治療法」を意味します。これまでの研究や臨床試験の結果に基づいて、患者さんに最適な治療法を提供するための考え方です。

またEBMの実践には、「診療ガイドライン」の存在が欠かせません。これは、学術団体などが定めた、現在最も信頼されている治療法や診断法に関する指針です。患者さん一人ひとりに対して、科学的に証明された医療を提供することを目指しています。

しかし、ここで大事なのは、「診療ガイドライン」はあくまで、「推奨」される治療法に過ぎないということです。つまり、ある治療法が、すべての患者さんにとって最適とは限らないのです。

特に高齢者においては、その身体的特性や病状の複雑さが考慮されていない場合も多く、ガイドライン通りの医療が必ずしも最適な選択肢とは限りません。

また、高齢者の場合には、治療に対する反応も違ってきます。たとえば、がんの治療においても、若い人であれば積極的な治療が推奨される場合でも、高齢者の場合には、その治療が体力的・精神的に耐えられるものなのかを慎重に考える必要があります。

つまり、高齢期の医療では、治療にかかる時間や費用、「生活の質」や「現在の暮らしを保つこと」も含めて、自分に合った医療を選ぶことになるのです。

■医師任せにしてすべてを受け身はダメ

たとえば全身麻酔を伴う手術では、入院により足腰が弱り、想像以上に回復に時間がかかることもあります。寝たきりになるリスクや、介護が必要となる状況も視野に入れて検討する必要があるでしょう。

それでも、医療スタッフとの信頼関係を築いた上で、手術を決断されたとしたら――おそらくその成否は、ご自身の選択の結果として受け止めていただけるはずです。

最近は、インターネットなどを通じて医療情報へアクセスしやすくなり、勉強熱心な高齢者も増えているように思います。自分の体について調べ、医師と話し合う姿勢は大切ですが、自分の考えに固執しすぎると、かえって健康を損なうリスクもあります。

逆に、医師任せにしてすべてを受け身で受け止めるだけでは、自分に合った治療を見つけにくくなることもあります。

EBMを理解した上で、迷った時こそ、ご自身にとって「最善の医療」とは何かを考えてみてください。医師には、質問や疑問を積極的に伝え、納得のいく形での説明を求めましょう。

そして、最適な治療方針について親身になって一緒に考えてくれる、そんな関係を築ける医師を見つけてください。

■「様子を見ましょう」にも意味がある

高齢者にとって、体調や心の不安を抱えることは避けられません。

たとえば、「眠れない」「なんだか調子が悪い」という不安はよくあることで、これが老化に伴う自然な現象である場合も少なくありません。こうした症状を無理に解決しようとすることが、かえって不安を強めることがあります。

ここで注目したいのが、「ネガティブ・ケイパビリティ」という考え方です。これは、すぐに解決策を求めず、曖昧さや不確実性を受け入れ、その状態に耐える力を養うことを意味します。

高齢者の体調変化には、すぐに治療や対応を施すべきでないことも多いのです。いったん、「老衰が原因かもしれない」と立ち止まって考えてみてください。

もちろん、心配であれば医師と相談していただくことが大切です。ただし、診察の結果「特に問題はないですよ」と伝えられた場合、一度はその説明を受け入れることも大切です。

そうせずに、自分の納得いく答えを求めて、病気を診断してもらおうとあちこちの医療機関を彷徨ってしまうことがありますが、これがかえって不安を増やし、解決を遠ざけてしまうことにもなりかねません。

焦らず、まずは自分の体に対する理解を深め、専門家との信頼関係を築くことが、長い目で見た時に心身の健康を保つための誠実な姿勢といえるでしょう。

医師に診察を受けると、「様子を見ましょう」と言われることは少なくないと思われます。その発言に対して、「何もしていないのでは？」と感じるかもしれませんが、実はこれも重要な判断の一つです。

なぜなら、治療の効果をじっくり観察し、無理のない範囲で治療を進めることが求められる場面が多いからです。これまでお伝えした通り、特に高齢の患者さんでは、不確実性への配慮や、EBMが必ずしも当てはまらない点を考慮して、医師はより慎重になるのです。

よって、「様子を見ましょう」と言われても、必ずしも不安に思う必要はないのです。

■薬を飲み始めて体調が悪化したら医師に相談

他の医療機関で血圧の薬を処方されたが、なかなか効果を感じないという悩みを抱えて診察にいらっしゃる高齢の患者さんもいます。

石川英昭『幸せな老衰 医師が伝える叶えるための「3つの力」』（光文社）

お話をうかがうと、薬を飲み始めてまだ数日しか経っていない場合もあります。薬はすぐには効きません。少なくとも2週間程度は様子を見ましょう、と説明しています。

特に高齢者の方々にとって、病気や治療に対する不安や焦りは強いものです。治療に対してすぐに効果を期待したいという気持ちはとても理解できます。だからこそ、薬をすぐに変えたり、増やしたりしたいという思いもよくわかります。

しかし、医療には時間が必要な場合が多いのです。安易に薬を増やすことで、副作用に悩まされるリスクもあります。また、「すぐに治る」と謳う治療に飛びついて、逆に病状が悪化すれば、後悔しかねません。焦らず、慌てずに対応することを心がけてください。

一方で、薬を飲み始めて体調が悪化したと感じる場合、無理せず早めに、処方した医師に相談することが大切です。

もし、「様子を見ましょう」と言われ続けて、病気が進行しているのではないかと感じたり、または治療がなかなか始まらないことで不安を感じたりする場合には、別の医師の意見を積極的に求めてみてはいかがでしょうか。

「様子を見ましょう」というのは、場合によっては、治療方針の一つになります。一度は落ち着いて受け止めつつ、不安が続くなら遠慮せずに、他の医師に相談してみることもご検討ください。

石川 英昭（いしかわ・ひであき）

医師

1973年、岐阜県生まれ。東海大学医学部卒業、名古屋大学大学院にて医学博士取得。腎臓専門医、透析専門医。現在、医療法人偕行会城西病院副院長、聖隷クリストファー大学臨床教授。勤務医として20年以上腎臓病診療に携わると同時に、老衰患者の「看取り医」としての職務を担っている。

（医師 石川 英昭）