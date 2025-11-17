同じような才能と経験を持っている人でも、仕事で成果を出せる人となかなか成果を出せない人がいるのはなぜか。これには、セルフイメージが大きく影響しているという。『すぐやる人の小さな習慣』（三笠書房）より紹介しよう――。

※本稿は、大平信孝、大平朝子『すぐやる人の小さな習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／chachamal ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／chachamal

■朝のベッドメイキングで「未来貯金」を貯める

「マイ・オープニングテーマ」（第一回参照）を聞きながら行いたいのが、ベッドメイキングをする小さな習慣。忙しくてバタバタしがちな朝に、あえて「ベッドメイキング」をして環境を整えることで、気分も落ち着き、清々しい気持ちで1日を始められます。

朝、ベッドメイキングをしておくと、さらに「オマケ」がついてきます。

ちょっと、想像してみてください。夜疲れて帰宅したとき、「布団はぐちゃぐちゃで、朝のあわただしさのまま」の状態だったら、どうですか？ そんな状態では、さらにぐったりしてしまいます。これを私は「未来借金」と呼んでいます。

逆に、夜疲れて帰宅したとき、布団がきちんと整っていたらどうですか？

布団が整っていると、何だかホッと一息つけて、くつろぎやすくなります。すると、夜、気分よく眠りにつくことができます。朝の小さな習慣が、夜の眠りにも好影響を及ぼすのです。私はこれを「未来貯金」と呼んでいます。

「忙しくて朝はそれどころじゃない！」という人は、布団を軽く整えるだけでも大丈夫。たった10秒でできる「未来貯金」、ぜひ試してみてください。

■同じような才能と経験で成果が出せる人と出せない人の違い

自動改札を通り抜ける3秒間、あなたが理想とする人になりきって、胸を開いて颯爽と歩いてみる。

突然ですが、「私は、こういう人です」というあなたがあなた自身に対して持っている自己認識・イメージのことを「セルフイメージ（自己像）」といいます。

そして、脳はあなたがイメージした通りのことを実現させようと働いています。なので、もしいま仕事で行き詰まっているとすれば、あなたが持っているセルフイメージが原因の一つかもしれません。

たとえば、同じような才能と経験を持っている人でも、仕事で成果を出せる人となかなか成果を出せない人がいます。

どうしてこんなことが起こるのかというと、じつは、セルフイメージが大きく影響しています。

仕事で成果を出せる人は、自分のことを「仕事ができる」と思い込んでいるのです。逆に、仕事でなかなか成果を出せない人は、「自分は仕事ができないし、自信が持てない」と悩んでいます。

「自分はハイパフォーマー」という高いセルフイメージを持っている人は、仕事でうまくいかないことがあっても、「うまくいかないのは、おかしい」ととらえます。

だから自然と、「うまくいくにはどうしたらいいか？」を考え、課題や対策を見つけ、スムーズに軌道修正するので、仕事で成果を出しやすくなります。

■「自分はダメダメ会社員」は絶対ダメ

一方、「自分はダメダメ会社員」という低いセルフイメージを持っている人は、仕事でうまくいかないことがあると、「どうせ自分は仕事ができない」「やっぱりうまくいかなかった」ととらえます。

ダメダメな自分が頑張っても、「どうせ無理」「努力するだけ無駄」と考えるので、軌道修正や再挑戦からも遠ざかります。さらに、失敗やミスから学ぶ気力もないので、仕事で成果を出すことが難しくなります。

写真＝iStock.com／santol ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／santol

これは別に仕事だけに限りません。人は、セルフイメージ通りの人間になっていくということが証明されたのがスタンフォード監獄実験です。

1971年にアメリカのスタンフォード大学で心理学の実験として、擬似刑務所を作って、その刑務所の中で一般市民の被験者に囚人役と看守役を2週間ほど演じさせたのです。

最初のうちは、囚人役と看守役の間には何の差もなかったのが、時間がたつにつれ、看守役はより看守らしく、囚人役はより囚人らしい行動をするようになりました。

ついには、禁止されていた暴力を看守役が囚人役にふるうようになり、実験は6日間で中止されました。

この実験は、自分はどういう人間だと考えるかによって、実際の行動も人格も変わるということを示しています。

■セルフイメージを変える「3秒なりきり自動改札」

では、どうしたら、セルフイメージを変えられるのか？

ここではシンプルな、「3秒なりきり自動改札」という方法をご紹介します。

これは、駅の自動改札を「ピッ」と通るときに、「理想の人になりきる」というものです。

まず、こんな人になりたいという未来のセルフイメージを持ちます。そして、「ピッ」とする瞬間に、胸を大きく開き、颯爽と歩くのです。

車通勤の方は、運転席に座る瞬間だけ胸を大きく開き、「理想の人になりきる」を試してみてください。

じつは、セルフイメージは、あなた自身が作ったものなので、あなたが変えることができます。

そして、セルフ「イメージ」とはいいますが、「イメージ」を変えるより、まずは「姿勢」から変えるのがオススメです。イメージはあいまいなので扱いにくいのですが、姿勢なら、一目瞭然。だから変えやすいのです。

そもそも胸を開いた状態というのは、心の状態が上向きで、すなわち物事がうまくいっていることの表れ。だから、胸を開くだけでも、セルフイメージは高まります。反対にうまくいっていないときは、背中は猫背になって、足取りも重くなりがちです。

■一度姿勢がよくなると、しばらくキープできる

3秒なりきり自動改札は、一種の妄想ではありますが、セルフイメージをアップするよいきっかけになります。背筋がピンと伸びている人は堂々として見えますし、プレゼンや営業の現場でも説得力が増します。

大平信孝、大平朝子『すぐやる人の小さな習慣』（三笠書房）

「職場の雰囲気が暗い、行くだけで気持ちが暗くなる」と悩んでいたお客さんのBさんですが、以前は無表情で自動改札を通過していたそうです。

彼女は、「3秒なりきり自動改札」を知り、モデルさんがランウェイを歩いているイメージで「小さな習慣」を実践し始めてから、思わぬ効果があったそうです。

「たった3秒だけど、一度姿勢がよくなると、しばらくキープできるから、会社に着いたあとも、気分よく仕事を始められるようになったんです」と、話してくれました。

自動改札の通過時だけでなく、気持ちが落ち込んだときにも、「ピッ」と3秒だけ理想の人になりきれば、気持ちを切り替える効果があります。

----------

大平 信孝（おおひら・のぶたか）

メンタルコーチ

アンカリング・イノベーション代表。目標実現の専門家。長野県生まれ。中央大学卒業。脳科学とアドラー心理学を組み合わせた独自の目標実現法「行動イノベーション」を開発。現在は、法人向けに、チームマネジメント・セルフマネジメントに関する研修、講演、エグゼクティブコーチングを提供している。個人向けには「行動イノベーション年間プログラム」とオンラインサロンを主宰。近著に『やる気に頼らず「すぐやる人」になる37のコツ 科学的に先延ばしをなくす技術』『指示待ち部下が自ら考え動き出す！』（ともにかんき出版）、『先が見えなくても、やる気が出なくても 「すぐ動ける人」の週1ノート術』（PHP研究所）。公式サイト。

----------

----------

大平 朝子（おおひら・あさこ）

問題解決の専門家

国家公務員試験を主席合格。裁判所書記官として年間2000件の記録を扱う中で､問題解決のある法則を発見し、独立。教育団体､女性団体､外国人リーダー向けに、研修を実施。無職の夫をベストセラー作家にした手法が注目され、女性経営者など3000人以上の問題解決に携わる。現在は、2人の息子の育児に加え、夫・プロコーチ大平信孝主催のコーチングスクールNEXTのマネジメント、コラム執筆も行なっている。

----------

（メンタルコーチ 大平 信孝、問題解決の専門家 大平 朝子）