¡Ú»°¹ñ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û¹âÆ´»Íµ¨¤¬°µÅÝV¡¡ºÇ¶á5Àá¤Ç4Í¥½Ð2V¡Ä²¬Â¼¿Î¤Ë´¶¼Õ¡Ö»Õ¾¢¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»°¹ñ¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£·Àï¡¡»°¹ñ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£·Æü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¹æÄú¤Î¹âÆ´»Íµ¨¡Ê£²£¶¡áÂçºå¡Ë¤¬¥¤¥óÆ¨¤²¤ò·è¤á¤Æ£±Ãå¡£º£Ç¯£²²óÌÜ¡¢ÄÌ»»£´²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
à¶¯¤µá¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°µ¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£³¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÀè¥Þ¥¤¡£Â¾Äú¤Î¹¶¤á¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áá¡¹¤ÈÆÈÁöÂÖÀª¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡££·Àï£´¾¡£²Ãå£³²ó¤ÈÆ²¡¹¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡£½àÍ¥¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Æ¨¤²¤ÆÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤Æ²¦Æ»¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËèÀá¡¢Í¥¾¡¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ºÇ¶á£µÀá¤Ç£´Í¥½Ð£²£Ö¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡££´ÀáÁ°¤Î½»Ç·¹¾£ÇIII¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤Ï³«Ëë£·Ï¢¾¡¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É£±£°Àï£¸¾¡£²Ãå£²²ó¤Ç£Ö¡£Â³¤¯Â¿ËàÀî¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£ö£ó¥ë¡¼¥¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¤Ç¤âÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤Ç£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÀá´Ö¤Ï£±£°Àï£¸¾¡£²Ãå£²ËÜ¤È¤Þ¤µ¤ËÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¡£¡Ö»Õ¾¢¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È²¬Â¼¿Î¤Ë´¶¼Õ¤·¤¤ê¤À¡£
¡¡¼¡Àá¤ÏÊ¡²¬£ÇII¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡£¡Ö½é½Ð¾ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡££±£·Æü¸½ºß¤Î½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï£¸°Ì¡£Ç¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¡¦ÂçÂ¼£Ð£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£