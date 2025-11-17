俳優で気象予報士の石原良純（63）ら「石原4兄弟」が、17日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。22年に亡くなった父、元東京都知事で作家の石原慎太郎さん、慎太郎さんの逝去から1カ月後に亡くなった母典子さんのことなどを話した。

次男の良純と、長男伸晃氏、三男宏高氏、四男延啓氏がスタジオに勢ぞろいしてトーク。4人は一家の様子を書いた共著「石原家の兄弟」（新潮社）を10月に発売した。

慎太郎さんが亡くなる前の大みそかに、兄弟が交替で慎太郎さんのもとに宿泊したという。

最初に泊まった良純は、慎太郎さんに「せっかくこういう機会もないんだから、話をしよう、って言ったら怒鳴られたんですよ。『おまえ、何様のつもりだ！』って。『ちゃんと仕事をしたからっていい気になるんじゃねえ、親に向かって何て口きくんだ！』って」と話した。

次に行ったのが宏高氏。「その時はあまり元気がなくて、ほとんど寝ているような感じで」。深夜に突然、「『ウイスキーが飲みたい』って言って。『ストローをつけてウイスキーを持ってこい』って言われて。2、3口つけたら『もういらない』」と様子を話した。

3日目に伸晃氏が行くと「深夜の2時くらいに起こされて『ブランデーを持ってこい』って言うんですよ。コップで持っていっても、なめるだけなんですよね」。そして「『おまえの大学生の時の彼女はなんて名前だ』とか、とりとめのない話をして。『あの時、海に潜って、俺も心配していたんだよ』とか。時空がぐるぐる回っちゃって。ああ、お父さん、全然違うところにいるな、っていう会話でしたね」と明かした。

最後に行った延啓氏は「死ぬ、っていうことに向かっていくような話しで。ぽつりと『俺の人生でいちばんの仕事ってなんだったんだろう』と言われて。『創造的な世界に、1つのやり方を投げかけることはできたよな』って言ったりとか。『ただただ懐かしい。ノスタルジーしか感じない』って言っていましたね」と話した。

すると良純が「そういう話しをしたかったんだよ、俺！」と言って、兄弟を笑わせた。