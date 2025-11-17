俳優で気象予報士の石原良純（63）が、17日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。10月に発売された石原4兄弟の共著「石原家の兄弟」（新潮社）について話した。

次男の良純と、長男伸晃氏、三男宏高氏、四男延啓氏がスタジオに勢ぞろいしてトーク。「石原家の兄弟」は良純が企画し、それぞれ11本の文章を書いた。22年に亡くなった父、元東京都知事で作家の石原慎太郎さんや、慎太郎さんの逝去から1カ月後に亡くなった母典子さんのことなど、一家の様子を4兄弟の視点でつづったもの。スタジオでも両親の秘話を披露した。

良純は「僕、おやじが亡くなってから、1回も泣いたことがないんですよ。笑っちゃって、というか。すげえな、こうやって人って亡くなるんだ、とか思って」と話した。ただ、「本を書いていて、最後の1章を飛行機の中で直していたんですね。突然涙が出てきて。ああ、これはよかったな、良い作業だったな、って」。

すると伸晃氏が「彼（良純）の大ヒットなんですよ。我々も生活があるから、盆暮れとか法事くらいしか集まらないんですよ。でも、4人で集まる機会が多くなって、ああしよう、こうしよう、次に何しようかみたいな。こういう機会を彼がプロデュースしてくれたので」と話した。

最後に黒柳から「今、お父さまについてはどう思いますか？」と問われると、良純は「『余計なこと言いやがって』って怒っているだろうね」。伸晃氏はスタジオの天井の方を見ながら「いた！」と指さして笑った。