ハナコ秋山寛貴、Snow Manラウールからの粋な贈り物披露「センスある」「裏話が嬉しい」と話題に
【モデルプレス＝2025/11/17】お笑いトリオ・ハナコの秋山寛貴が11月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manラウールからの贈り物を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳人気芸人「センスある」ラウールからの粋な贈り物公開
秋山は「それスノフレンドパークのダーツでラウールさんの欲しいものを偶然ゲットしプレゼントした秋山」とつづり、Snow Manの冠番組TBS系「それSnow Manにやらせて下さい」（金曜よる8時〜）が定期的に行っている「関口宏の東京フレンドパークII」コラボレーションスペシャル“それスノフレンドパーク”での出来事を回顧。「なんとそのお礼にとラウールさんから額縁が届いた秋山。嬉しい秋山。やさしいラウちゃん」と続けて、ラウールから返礼で贈られた額縁を笑顔で抱える写真を披露している。
この投稿には「素敵なエピソード」「優しい関係性」「やり取りが微笑ましい」「流石ラウちゃん」「センスある贈り物」「心が温まる」「番組裏話が嬉しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
