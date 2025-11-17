ダレノガレ明美、韓国でのミニスカショットに「スタイルレベチ」「お人形さんみたいに可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】モデルでタレントのダレノガレ明美が11月16日、自身のInstagramを更新。韓国滞在中のミニスカートショットを投稿し、話題となっている。
【写真】35歳美女モデル「お人形さんみたい」話題のミニスカ姿
ダレノガレは韓国滞在中の写真を多数公開。「たくさん食べた〜」とつづり、韓国での食事写真を投稿。その他、ピンク色のドレスのようなチマ・チョゴリを着たショットや、グレーのミニスカートを履いてクリスマスツリーの横にしゃがむショットなども披露している。ミニスカートのショットでは、スカートの裾から美しい脚をのぞかせている。
この投稿にファンからは「スタイルレベチ」「オーラすごい」「お人形さんみたいに可愛い」「肌綺麗」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆ダレノガレ明美、ミニスカで美脚チラリ
◆ダレノガレ明美の投稿に反響
