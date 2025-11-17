坂下千里子「間違いない」おかず入った手作り弁当披露「美味しいものづくし」「お昼まで待てない」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの坂下千里子が11月17日、自身のInstagramを更新。娘のために手作りした弁当を公開した。
【写真】49歳ママタレント「ボリュームも満点」娘への手作り弁当
坂下は「チーズハンバーグ弁当になります」とチーズ入りのハンバーグをメインのおかずとした手作り弁当の写真を投稿。綺麗なオレンジ色の断面が食欲をそそるゆで卵が弁当に彩りを添えていた。また、初めて作ったという「ラディッシュの葉っぱとベーコンのバター炒め」については「バターとベーコンの最強コンビなので、間違いないはず」と太鼓判を押した。
この投稿に、ファンからは「彩り豊か」「お昼まで待てない」「美味しいものづくし」「ボリュームも満点」といったコメントが寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
