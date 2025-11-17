丸山桂里奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/17】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が11月16日、自身のInstagramを更新。長女とのふれあいのひと時の様子を公開し、話題となっている。

【写真】42歳元なでしこ「もうなすがままです」長女から大量シール貼られる様子

◆丸山桂里奈、長女との2ショット公開


丸山は「お散歩に久々に行けた日」「いろんなものを拾ってきます〜 可愛い盛り」とつづり、長女との久しぶりの散歩を楽しんだことを報告。「帰宅してからシールを顔面に貼られました もうなすがままです」と続け、丸山自身がデザインしたキャラクター“カリンコチャン”のシールを顔全体に貼られている最中の写真を投稿した。

◆丸山桂里奈の投稿に反響


この投稿には「幸せが溢れてる」「いたずらっ子で可愛い」「子供ってなんでも拾ってくるよね」「微笑ましい」「シール大好きなお年頃」などの反響が寄せられている。

丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）

