丸山桂里奈「シールを顔面に貼られました」2歳長女との2ショット公開「いたずらっ子で可愛い」「微笑ましい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が11月16日、自身のInstagramを更新。長女とのふれあいのひと時の様子を公開し、話題となっている。
【写真】42歳元なでしこ「もうなすがままです」長女から大量シール貼られる様子
丸山は「お散歩に久々に行けた日」「いろんなものを拾ってきます〜 可愛い盛り」とつづり、長女との久しぶりの散歩を楽しんだことを報告。「帰宅してからシールを顔面に貼られました もうなすがままです」と続け、丸山自身がデザインしたキャラクター“カリンコチャン”のシールを顔全体に貼られている最中の写真を投稿した。
この投稿には「幸せが溢れてる」「いたずらっ子で可愛い」「子供ってなんでも拾ってくるよね」「微笑ましい」「シール大好きなお年頃」などの反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
◆丸山桂里奈、長女との2ショット公開
◆丸山桂里奈の投稿に反響
