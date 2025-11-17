関東は19日(水)をピークに今シーズンこれまでで最も強い寒気が流れ込み、風冷えや底冷えに。20日(木)の最低気温は東京都心で5℃予想。冬物のアウターや重ね着などで調節を。

関東の上空にも冬の冷たい空気

今日17日(月)の関東は、日差しと暖かな南よりの風で気温がグンと上がりました。最高気温(午後3時まで)は、千葉県の横芝光町で23.9℃など、23℃台が7地点。東京都心は22.4℃と、10月中旬並みの暖かさになりました。





暖かいのは昼間だけで、次第に冬型の気圧配置に変わるでしょう。関東の上空1500メートル付近でマイナス3℃以下、冬本番のような強い寒気が19日(水)をピークに流れ込む予想です。今シーズンこれまでで一番強い寒気で、山沿いでは降れば雪になるような冷たい空気。地上の気温もグッと下がるでしょう。

20日は底冷え 東京都心の最低気温は5℃予想

明日18日(火)は平野部を中心に日差しが届きますが、冷たい北よりの風が強まるでしょう。所々で雨が降り、北部の標高の高い山や峠では雪になる所もありそうです。最高気温は、東京都心や横浜で14℃、宇都宮は12℃と、12月上旬並みになるでしょう。今日より大幅に低くなるうえに、北風が吹いて、寒暖差が体にこたえそうです。



19日(水)から20日(木)は、朝晩も冷え込みが強まるでしょう。寒さの底は20日(木)の朝で、最低気温は東京都心・千葉で5℃、横浜は7℃、さいたま・前橋は3℃、宇都宮・水戸は1℃の予想です。風も穏やかで、底冷えとなるでしょう。足元から暖かくしてお出かけください。



21日(金)以降は寒さが和らぎますが、朝晩と日中との気温差が大きいでしょう。アウターや重ね着などで、うまく調節してください。

朝晩は「冬のコート」「ダウンジャケット」必須

明日18日(火)から24日(月)振替休日までの「朝」の服装の目安です。



朝晩は内陸ほど気温が下がりやすく、さいたまは連日のように「冬のコート」が必要になるでしょう。特に冷え込みが強まる19日(水)から21日(金)の朝は、東京や横浜などでも「冬のコート」でちょうど良いくらいです。20日(木)は、前橋と宇都宮で「ダウンジャケット」が目安になっています。



服装指数は、予想気温からどのような服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方が異なりますが、服装選びの参考にしてください。昼間の時間帯は、冬物のアウターだと暑く感じる日も多いので、出かける時間に合わせて脱ぎ着のしやすい服装を心がけましょう。