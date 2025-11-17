第１０４回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）の組み合わせ抽選会が１７日、都内の日本テレビ本社で行われた。

北海道から２大会ぶり１４度目の出場となる北海は、１２月２９日の１回戦で、今年の全国高校総体準優勝の熊本・大津との対戦が決まった。曳地優斗主将（３年）は「間違いなく優勝候補の相手と試合ができることを光栄に思います」と話した。

北海にとっては、２０年越しの雪辱舞台となる。８度目の出場となった２００５年度大会、大津と初戦の２回戦で対戦し、０―４で敗れた。前年度の１６強から更なる上を目指して臨んだ大会も、涙をのむ格好となった。選手権ではそれ以来となる対戦機会で、Ｖ候補の一角から初白星を目指す。

北海道大会は素早い寄せから球際で絶対の強さを発揮し、４試合を１失点という堅守で勝ち抜いた。曳地主将は「堅守速攻が自分たちの持ち味。チームみんなで一丸となり、１戦１戦を大事に戦って、１日でも長くサッカーができるように頑張りたい」と抱負を口にした。持ち味を存分に発揮し、前回出場した２年前に続く、全国勝利を狙っていく。