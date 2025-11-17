·ºÌ³´±¤«¤éÀÈï³²¼õ¤±¤¿¼ýÍÆ¼Ô¤È¹ñ¤¬ÏÂ²ò¡¢²ò·è¶â60Ëü±ß¡ÄÅìµþ¹´ÃÖ½êÄ¹¤¬°ä´¸É½ÌÀ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤â
Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤Î·ºÌ³´±¤«¤éÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¹ñ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤Ï11·î17Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¹ñ¤¬¸¶¹ð¤Ë²ò·è¶â60Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤Û¤«¡¢Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤ÎÁ´¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿Í¸¢¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌóÂ«¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¡£
ÏÂ²òÀ®Î©¸å¡¢¸¶¹ðÂåÍý¿Í¤¬Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤Î»ÊË¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦°ìµÜ½Ó²ð¡Ë
¡ü¿©´ï¸ý±Û¤·¤Ë±¢Éô¤ò¿¨¤ë
ÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶¹ð¤ÎÃËÀ¡ÊÅö»þ32ºÐ¡Ë¤ÏÅìµþ¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿2021Ç¯12·î28ÆüÌë¡¢Ìô¤òÅÏ¤·¤ËÍè¤¿·ºÌ³´±¤«¤é±¢Éô¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¡£
ÃËÀ¤¬ÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥º¥Ü¥ó¤òÃ¦¤¤¤Ç±¢Éô¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ºÌ³´±¤Ï¡¢¿©»ö¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ë»È¤¦º¹¤·¹þ¤ß¸ý¤Ë¶á¤Å¤¯¤è¤¦»Ø¼¨¡£¤½¤³¤«¤é¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÃËÀ¤Î±¢Éô¤ò°®¤Ã¤Æ¿ôÊ¬´Ö¡¢Á°¸å¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃËÀ¤ÏÄ¾¸å¤«¤é¥Î¡¼¥È¤ËÈï³²¤ò½ñ¤Î±¤á¡¢Íâ12·î29Æü¤ËÊÌ¤Î¿¦°÷¤ËÁêÃÌ¡£¤µ¤é¤ËÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿2022Ç¯1·î3Æü¤Ë¤Ï¡ÖÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÊÛ¸î¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¿¦°÷¤«¤é¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤¬1·î4Æü¤ËÊÛ¸î¿Í°¸¤Æ¤Î¼ê»æ¤òÈ¯Á÷¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¹´ÃÖ½êÂ¦¤Ï²Ã³²¼Ô¤Î·ºÌ³´±¤òÃ´Åö¤«¤é³°¤¹Á¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¹´ÃÖ½ê¤Ë¤è¤ëÊ¹¤¼è¤ê¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢Èï³²¾õ¶·¤ÎºÆ¸½¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¥º¥Ü¥ó¤ò²¼¤í¤»¡×¤Ê¤É¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¡¢²¼Ãå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤â»£¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Èï³²¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï2023Ç¯8·î¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡üÅìµþ¹´ÃÖ½êÄ¹¤¬¡Ö°ä´¸¤Î°Õ¡×¡¢Á´¿¦°÷¤Ë¸¦½¤¼Â»Ü
¤³¤ÎÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÂåÍý¿Í¤Ï¡¢ÏÂ²ò¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤¬²ò·è¶â¤È¤·¤Æ60Ëü±ß¤ò¸¶¹ð¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤Î½êÄ¹¤Ë°Ê²¼¤ÎÂÐ±þ¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê1¡Ë·ºÌ³´±¤Ë¤è¤ëÈï¼ýÍÆ¼Ô¤Ø¤ÎÀÅªÎ¿¿«¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¸¤ç¤¯¡Ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¹´ÃÖ½êÄ¹¤¬°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¹´ÃÖ½ê¤ÎÁ´¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë³°ÉôÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¿Í¸¢¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÈï¼ýÍÆ¼Ô¤Ø¤ÎÀÈÈºá¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÀÈÈºá¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¾å»Ê¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ê¤É¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥ÂÎÀ©ºî¤ê¤ËÅØ¤á¤ë¡£
¡Ê4¡ËÈï¼ýÍÆ¼Ô¤Ø¤ÎÀÈÈºá¤ÎÁÜºº¤ò¹Ô¤¦¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤Î¿´¾ð¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢Æó¼¡Èï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÁÜººÊýË¡¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¸¦½¤¼Â»Ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·º»ö»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢·ºÌ³´±¤ÈÈï¼ýÍÆ¼Ô¤Î´Ø·¸¤¬°µÅÝÅª¤Ê»ÙÇÛÉþ½¾´Ø·¸¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò½¬ÆÀ¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¡×¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡ü·º»ö»ÜÀß¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²¡Ö¤É¤ì¤À¤±¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤«¡×
²ñ¸«¤·¤¿ÂåÍý¿Í¤Îüâ±ó¤¢¤æ»ÒÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎÏ´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿¦°÷¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤À¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
³¤ÅÏÍº°ìÊÛ¸î»Î¤â¡Öº£¸å¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤ä¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿»þ¤ÎÄ´ºº¡¦ÁÜºº¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¤â°ÕµÁ¤Î¤¢¤ëÏÂ²ò¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÏÂ²ò¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¸¦½¤¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·º»ö»ÜÀß¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ë¡Ì³¾Ê¤âÁ°¸þ¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸¶¹ð¤ÎÃËÀ¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö·º»ö»ÜÀß¤ä¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀÈï³²¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼«¿È¤â¡¢·º»ö»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤µ¤«ÀÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·º¤ËÉþ¤·¡Øº£ÅÙ¤³¤½¤Ï¡Ù¤È¡¢¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÆ»¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢»ä¤¿¤ÁÈï¼ýÍÆ¼Ô¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢»ØÆ³Â¦¤Î¿Í´Ö¤Ç¿È¶á¤Ë1¿Í¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦ÀÈÈºá¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿¦°÷¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ê¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤É¤ì¤À¤±¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢ÈÈºá¼Ô¤Î»ä¤¬¤ï¤«¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤Î·ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·ºÌ³´±¤â²¿¿Í¤«ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ê´õË¾¤Ç¤¹¡£
½Ð½ê¸å¡¢»ä¤Ï¤É¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¡¢¿Í¤È¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Áê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·º»ö»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼þ°Ï¤Ëµá¤á¤¿¤¤¡£
º£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òÂåÍý¿Í¤ò´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¹´¶Ø·º¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê»þÂå¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡üÀ²Ã³²·ºÌ³´±¤ÏÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¼¿¦
²áµî¤ÎÊóÆ»¤äÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ã³²¼Ô¤Î·ºÌ³´±¤ÏÆÃÊÌ¸øÌ³°÷Ë½¹ÔÎÍµÔ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢2022Ç¯11·î¤ËÄ¨Ìò1Ç¯6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤ò·Ð¤Æ¼¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£