散歩で見つけた「運命の出会い」？新しい街でママ友を作りたいけど...｜マンション内ママ友トラブル【ママリ】

この漫画は、作者・いもやまようみん(©mamayoubi)さんのフォロワーさんが経験した実際のママ友トラブルを描いた作品です。子どもの相性も影響してしまうママ同士の関係の築き方に難しさと感じた小野さんでしたが、自分なりの付き合い方を見つけるのでした。『マンション内ママ友トラブル』第2話をごらんください。

マンション内の公園で2人のお母さんと仲良くなった小野さん。子ども達も同い年で来年には幼稚園生になることから、知り合えたことを喜んでいました。

©mamayoubi

©mamayoubi

引っ越し作業もひと段落ついたころ、小野さんは2歳の娘のいちかちゃんとお散歩に行くことにします。

©mamayoubi

小野さんは夫に声をかけ、マンション内をいちかちゃんと歩いてまわります。

©mamayoubi

©mamayoubi

住んでいるマンションの公園で年の近い子どもを発見した小野さん。我が子と歳の近い子どものお母さんと親しくなれたら心強いですよね。

©mamayoubi

©mamayoubi

積極的に自分からあいさつをしにいった小野さん。挨拶を返してくれたこの2人と一体何が起こるのでしょうか。

心地よい関係を選ぶ勇気

©mamayoubi

©mamayoubi

3歳の娘・いちかちゃんを育てる小野さんは、引っ越し先のマンションで、同じ年ごろの子どもを持つ相川さんと平田さんという2人のママと出会います。子ども同士が同学年ということもあり、自然と会話が生まれ、親同士もすぐに顔なじみに。新しい環境で“知っている人がいる”という安心感は、小野さんにとっても心強いものでした。



ところが、子どもたちの関わり方や性格の違いから、次第にギクシャクし始めます。特に相川さんの息子・A太くんと、いちかちゃんがもめる場面が増え、小野さんは気をつかうようになってしまいます。さらに平田さんが相川さんに強く依存している様子が見え始め、3人の関係は次第にバランスを崩していきました。



最終的に、小野さんは2人と少し距離をとる決断をします。もし関係を保っていたら、自分の気持ちを押し殺しながらの付き合いになっていたかもしれません。いくら子ども同士が同じ年でも、親同士が無理に関係を続ける必要はない。そう気づいた小野さんは、心地よい距離感を保ちながら、わが子の環境を見守っていくことにしたのです。



ママ友との関係は、子どものためを思うからこそ悩みが生まれます。でも、親自身が無理をしすぎてしまうと、笑顔でいられなくなることもありますよね。自分を大切にできる関係を選ぶことが、子どもにとっても安心につながるのかもしれません。

記事作成: ume

（配信元: ママリ）